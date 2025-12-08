Se fueron sin pena ni gloria de Alianza y Universitario y ahora firmaron hasta 2026 con Garcilaso

Alianza Lima y Universitario de Deportes han tenido dentro de sus filas a distintos jugadores que no lograron marcar una etapa en sus respectivas historias. Algunos de los nombres son los de Aldair Salazar por parte del cuadro íntimo y Patrick Zubczuk por los cremas. Sin embargo, encontraron su equipo ideal y ahora han sido renovados oficialmente por Deportivo Garcilaso hasta el 2026.

Exjugadores de Alianza Lima y Universitario firmaron por todo el 2026 con Deportivo Garcilaso

A través de sus redes sociales, el club del Cusco anunció que los futbolistas que destacaron en la temporada 2025, como Zubczuk y Salazar, seguirán en el equipo durante todo el 2026.

"El Club Deportivo Garcilaso anuncia la renovación del defensa Aldair Salazar, quien disputa su cuarta temporada en el equipo durante la campaña 2026", se puede leer en las redes sociales de Garcilaso en referencia al exjugador de Alianza.

Deportivo Garcilaso anunció la renovación de Patrick Zubczuk y Aldair Salazar de cara a la Liga 1 2026.

Mientras que por parte del ex arquero de Universitario: "El Club Deportivo Garcilaso anuncia la renovación del guardameta Patrick Zubczuk de cara a la temporada 2026. Seguimos juntos en el proyecto del equipo, listos para afrontar los retos de la próxima temporada".

Es importante mencionar que ambos lograron jugar en el equipo principal de Alianza Lima y Universitario de Deportes, pero debido a la falta de oportunidades o no lograr destacar, salieron de sus respectivos clubes.

En el caso de Aldair Salazar, jugó dos temporadas en Alianza durante los años 2019 y 2020. Su mala temporada en el club íntimo culminó con un descenso, lo que lo llevó a tomar otro rumbo en el 2021, motivo por el cual su salida fue inmediata.

Mientras que Patrick Zubczuk fue importante para Universitario de Deportes en ciertas ocasiones cuando el primer arquero en su momento no estaba óptimo, lamentablemente nunca fue considerado como titular indiscutible. En busca de oportunidades, decidió salir del club tras 12 años.

En contraste con todo lo mencionado, el Deportivo Garcilaso sí confía en estos jugadores y anunció oficialmente que Patrick Zubczuk y Aldair Salazar continuarán en el club debido a su buen rendimiento. El arquero disputará su segunda temporada, mientras que el defensa jugará su cuarto año consecutivo.