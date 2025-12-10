Álvaro Ampuero, ex Universitario, se dirigió a Alianza tras ser eliminado por Cristal: "Fueron muy..."

Cusco FC arribó a la capital limeña para medirse ante Sporting Cristal por la ida de los Playoffs de la Liga 1 2025. Uno de los jugadores que se dio el tiempo de dar declaraciones fue Álvaro Ampuero, ex Universitario que ahora defiende el escudo de los 'dorados'. En medio de su llegada, no dudó en dar una postura para referirse a la eliminación de Alianza Lima.

En primera instancia, recalcó que el equipo afrontará como una 'final' este choque ante Sporting Cristal, sabiendo el nivel mostrado en la fase previa entre Alianza Lima y celestes. Justamente, se dio el tiempo de referirse a los blanquiazules, ya que estuvieron cerca de conseguir su boleto a la última instancia.

Fiel a su estilo, Álvaro Ampuero fue claro al decir que el partido de Alianza fue "muy duro", en el que sorprendió que quede fuera cuando estaba a minutos de clasificar a la Fase 2 de los Playoffs de la Liga 1. Él mismo creyó que iba a enfrentar a los 'íntimos' en Matute, pero finalmente los de Autuori lo superaron en tanda de penales.

"Tenemos que afrontarlo como una final. Vimos los partidos entre Cristal y Alianza, y fueron muy duros, muy parejos. La verdad que nos sorprendió. En un momento creo que como todos pensé que Alianza ya lo tenía y se le escapa con un partido redondo de Távara. Fue muy pareja la serie. Nos va a esperar algo similar", declaró Álvaro Ampuero.

Álvaro Ampuero fue campeón con Universitario

Álvaro Ampuero es uno de los futbolistas que forma parte de la historia con Universitario al ser campeón en la Copa Libertadores Sub 20 del 2011. El único equipo peruano que logró este trofeo en la mencionada categoría, pero que tuvo una deuda pendiente por no cumplir los objetivos con el plantel principal.

Valor de mercado de Álvaro Ampuero

Según revela el portal "Transfermarkt", Álvaro Ampuero tiene un valor de mercado de 200 mil euros a sus 33 años de edad. El lateral de Cusco FC ha decaído en su cifra al tener su mejor versión a los 20 años con Parma, en el que llegó a valer 700 mil euros.