Sporting Cristal sufre baja de último momento de futbolista titular ante Alianza Lima: "Descartado"
Fue titular con Alianza Lima en Matute y quedó totalmente descartado en Sporting Cristal para la ida de Playoffs ante Cusco FC en el Estadio Nacional.
A horas del partido entre Sporting Cristal vs Cusco FC, el conjunto liderado por Paulo Autuori confirmó una baja inesperada que hace modificar la alineación en el choque de ida por los Playoffs de la Liga 1 2025. Este futbolista fue titular en ambos cotejos ante Alianza Lima, pero se lesionó tras el choque en Matute y no afrontará la ida contra los 'dorados'.
Sporting Cristal sufre baja de futbolista titular
Se trata de Felipe Vizeu, el delantero brasileño que llegó a mediados del 2025 a tienda celeste con el objetivo de ser el '9' deseado por la afición. Paulo Autuori apostó por él en los 180 minutos ante los blanquiazules, en el que no pudo convertir en ninguna de las llaves. El jugador expresó su deseo de anotar ante Cusco FC, pero ahora se confirmó su lesión para lamento del comando técnico.
Según pudo informar la periodista Luccina Aparicio, el atacante de 28 años no terminó en buenas condiciones físicas tras el duelo ante Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva. Si bien hubo días de recuperación, Vizeu no logró estar en óptimas condiciones para el choque de ida ante Cusco FC.
"Felipe Vizeu descartado para el encuentro ante Cusco FC. El delantero brasileño salió lesionado ante Alianza Lima", informó la mencionada periodista en su cuenta oficial de 'X'.
Felipe Vizeu quedó descartado para el Sporting Cristal vs Cusco FC.
Noticia en desarrollo...
