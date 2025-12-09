Alineaciones Sporting Cristal vs Cusco FC: el once de Autuori y Rondelli para los Playoffs

Sporting Cristal va por una victoria en el Estadio Nacional de Lima este miércoles ante Cusco FC por los Playoffs - Fase 2 de la Liga 1 2025. Los celestes llegarán motivados luego de dejar en el camino a Alianza Lima. ¿Cuáles serán los posibles equipos de Paulo Autuori y Miguel Rondelli?

Alineación de Sporting Cristal:

Diego Enríquez, Nicolás Pasquini, Rafael Lutiger, Miguel Araujo, Leandro Sosa, Jesús Pretell, Ian Wisdom, Martín Távara, Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu .

Con el objetivo de tomar ventaja en esta última llave de ida, la escuadra celeste confía en sus principales referentes y figuras de momento para imponer su autoridad en el coloso del José Díaz frente a los cusqueños.

Luego de los últimos ensayos, todo indica que Paulo Autuori y su comando técnico apostarán por el equipo que viene de derrotar en Matute a los blanquiazules por la ronda de los penales. Martín Távara, vive un gran momento y se perfila para ser el principal conductor del cuadro cervecero.

Sporting Cristal busca hacer respetar su localía ante Cusco FC

La posible vuelta del defensa Luis Abram aún sigue siendo toda una interrogante tras sufrir de una lesión muscular, por ende, Lutiger tiene altas chances de ir nuevamente desde el vamos. Después de eso, el 'Santi' González, Vizeu y Maxloren Castro liderarán la ofensiva del elenco rimense, que llegará con la moral a tope a esta nueva cita.

Alineación de Cusco FC:

Pedro Díaz, Carlo Diez, Álvaro Ampuero, Álex Custodio, José Zevallos, Miguel Aucca, Marlon Ruidías, Iván Colman, Facundo Callejo .

A su vez, Cusco FC tiene pensado arruinarle la fiesta a Sporting Cristal, pese a que acaba de vencer a Alianza Lima. Los 'Guerreros Dorados' saben que tienen como principal carta de gol al argentino Facundo Callejo que promete seguir sorprendiendo con su cuota goleadora.

Cusco FC va por el triunfo de visita ante Sporting Cristal

Con relación al resto del plantel, se espera que el técnico Miguel Rondelli apueste por su clásico sistema titular, donde resaltan futbolistas de experiencia como Álvaro Ampuero en defensa, además de Miguel Aucca en el mediocampo e Iván Colman como el '10' del equipo.