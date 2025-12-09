0
EN VIVO
Alianza Lima vs Osasco por el Mundial de Clubes de Vóley

Alineaciones Sporting Cristal vs Cusco FC: el once de Autuori y Rondelli para los Playoffs

Los técnicos Paulo Autuori y Miguel Rondelli alistan imponentes alineaciones con el objetivo de tomar ventaja en el primer Playoffs - Fase 2 de la Liga 1 2025 en el Nacional.

Solange Banchon
Alineaciones de Sporting Cristal vs Cusco FC por los Playoffs de la Liga 1 2025
Alineaciones de Sporting Cristal vs Cusco FC por los Playoffs de la Liga 1 2025 | Composición: Líbero
COMPARTIR

Sporting Cristal va por una victoria en el Estadio Nacional de Lima este miércoles ante Cusco FC por los Playoffs - Fase 2 de la Liga 1 2025. Los celestes llegarán motivados luego de dejar en el camino a Alianza Lima. ¿Cuáles serán los posibles equipos de Paulo Autuori y Miguel Rondelli?

Nolberto Solano llena de elogios a jugador que firmó por Sporting Cristal hasta 2027

PUEDES VER: Solano quedó rendido y elogió a futbolista que firmó por Sporting Cristal: "Lo hemos deseado"

Alineación de Sporting Cristal:

  • Diego Enríquez, Nicolás Pasquini, Rafael Lutiger, Miguel Araujo, Leandro Sosa, Jesús Pretell, Ian Wisdom, Martín Távara, Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.

Con el objetivo de tomar ventaja en esta última llave de ida, la escuadra celeste confía en sus principales referentes y figuras de momento para imponer su autoridad en el coloso del José Díaz frente a los cusqueños.

Luego de los últimos ensayos, todo indica que Paulo Autuori y su comando técnico apostarán por el equipo que viene de derrotar en Matute a los blanquiazules por la ronda de los penales. Martín Távara, vive un gran momento y se perfila para ser el principal conductor del cuadro cervecero.

Sporting Cristal

Sporting Cristal busca hacer respetar su localía ante Cusco FC

La posible vuelta del defensa Luis Abram aún sigue siendo toda una interrogante tras sufrir de una lesión muscular, por ende, Lutiger tiene altas chances de ir nuevamente desde el vamos. Después de eso, el 'Santi' González, Vizeu y Maxloren Castro liderarán la ofensiva del elenco rimense, que llegará con la moral a tope a esta nueva cita.

Alineación de Cusco FC:

  • Pedro Díaz, Carlo Diez, Álvaro Ampuero, Álex Custodio, José Zevallos, Miguel Aucca, Marlon Ruidías, Iván Colman, Facundo Callejo.

A su vez, Cusco FC tiene pensado arruinarle la fiesta a Sporting Cristal, pese a que acaba de vencer a Alianza Lima. Los 'Guerreros Dorados' saben que tienen como principal carta de gol al argentino Facundo Callejo que promete seguir sorprendiendo con su cuota goleadora.

Cusco FC

Cusco FC va por el triunfo de visita ante Sporting Cristal

Con relación al resto del plantel, se espera que el técnico Miguel Rondelli apueste por su clásico sistema titular, donde resaltan futbolistas de experiencia como Álvaro Ampuero en defensa, además de Miguel Aucca en el mediocampo e Iván Colman como el '10' del equipo.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. Matías Succar remeció el mercado tras firmar por rival de Alianza Lima para 2026: "Acuerdo cerrado"

  2. ¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC y dónde ver la ida de Playoffs de la Liga 1?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano