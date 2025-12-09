Matías Succar remeció el mercado tras firmar por rival de Alianza Lima para 2026: "Acuerdo cerrado"

Siguen las novedades en Alianza Lima. Matías Succar, uno de los delanteros del cuadro blanquiazul saldrá cedido a un importante elenco de la Liga 1 2026 que aseguró su participación en la Copa Sudamericana. El atacante de 26 años espera tener mayor continuidad la próxima temporada.

Matías Succar será fichaje de histórico club para la Liga 1 2026

Según la información que brindó el periodista Gustavo Adrianzén Romo en sus redes sociales, el joven futbolista acaba de lograr un acuerdo con Cienciano del Cusco por todo el 2026. Su anuncio se hará oficial en las próximas horas.

Matías Succar fichará por Cienciano para la temporada 2026

"Matías Succar jugará en Cienciano para la temporada 2026, acuerdo cerrado. El delantero llega en calidad de préstamo por una temporada. Tiene contrato con Alianza Lima hasta finales de 2027", indicó el comunicador en su cuenta de 'X', anteriormente Twitter.

¿Cómo le fue a Matías Succar con Alianza Lima este 2025?

En lo que corresponde al 2025, Succar tuvo mayor participación en el Torneo Apertura con 10 partidos oficiales, mientras que, en el Clausura afrontó 8 encuentros. Además, en el plano internacional (Copa Sudamericana y Libertadores) sumó 3 compromisos, pero no registró ningún gol ni asistencia.

De cara al 2026, el exdelantero de Carlos A.Mannucci promete ir por su revancha con una de las escuadras que será rival de Alianza Lima en la Liga 1. El atacante espera volver a su mejor registro goleador, que alcanzó con el elenco trujillano en 2023, con 11 anotaciones en 34 cotejos por el plano local.

¿En qué clubes ha jugado Matías Succar?

Deportivo Municipal

Unión Comercio

LASK (Austria)

FK Teplice (República Checa)

Carlos A.Mannucci

Alianza Lima

Valor en el mercado de Matías Succar

Transfermarkt, portal especializado en la venta de futbolistas en todo el mundo, refiere que actualmente Matías Succar ostenta un valor de 300 mil euros en el mercado de pases.