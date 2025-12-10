Se fue sin pena ni gloria de Alianza y ahora club de Argentina va por su fichaje: "Equipo grande"

A finales de la temporada 2024, Alianza Lima anunció oficialmente la salida del delantero Cecilio Waterman. El futbolista dejó La Victoria con un rendimiento muy lejos de lo esperado y para este 2025 decidió fichar por Coquimbo Unido donde incluso salió campeón en la liga chilena.

PUEDES VER: Cienciano avanza en las negociaciones con Alianza Lima por jugador de casi medio millón de euros

Se fue de Alianza Lima y ahora club de Argentina va por su fichaje para el 2026

Sin embargo, para sorpresa de los hinchas, el último miércoles, el exatacante del elenco blanquiazul confirmó su partida del 'Aurinegro' a través de un extenso mensaje que publicó en sus redes sociales. Bajo ese escenario, el periodista panameño Álvaro Martínez lanzó información respecto al futuro del ariete de 34 años.

Si bien no reveló el nombre del club que va tras el fichaje de 'Aquaman', lo cierto es que el comunicador detalló que un prestigioso elenco del fútbol gaucho lo tiene en la mira para la temporada 2026. "Equipo grande de Argentina interesado en Cecilio Waterman", señaló en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Cecilio Waterman en la mira de club de Argentina para el 2026

En la actual temporada, Waterman tuvo un importante protagonismo con el 'Pirata' a tal punto de disputar 32 compromisos entre la Liga Primera 2025, y la Copa Chile. Además, el delantero registró una destacada proyección goleadora pues marcó 13 anotaciones, brindó 1 asistencia y sumó un promedio de 2099 minutos.

El también extremo derecho tiene la experiencia de haber defendido la camiseta de históricos elencos del fútbol extranjero como San Miguelito en Panamá, CA Fénix, Defensor SC, Plaza Colonia de Uruguay, además de Venados de México y Universidad Concepción, Everton, Cobresal y Coquimbo de Chile.

Valor en el mercado de Cecilio Waterman

Teniendo en cuenta su actualidad deportiva, el atacante panameño Cecilio Waterman se cotiza actualmente en 350 mil euros en el mercado de pases, de acuerdo al prestigioso portal internacional Transfermarkt.