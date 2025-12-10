0
EN DIRECTO
Sporting Cristal vs Cusco por los playoffs Liga 1

La primera publicación de Pablo Ceppelini tras no continuar en Alianza Lima: "Feliz..."

¡Sorpresivo! El exvolante de Alianza Lima lanzó una llamativa publicación en sus redes sociales luego de conocerse que no seguirá en tienda blanquiazul el 2026.

Solange Banchon
Pablo Ceppelini y su post tras su salida de Alianza Lima esta temporada
Pablo Ceppelini y su post tras su salida de Alianza Lima esta temporada | Alianza Lima
COMPARTIR

Una de las primeras salidas oficiales en Alianza Lima es la del uruguayo Pablo Ceppelini. El 'Mago' no seguirá en el elenco victoriano para la próxima temporada, por lo que deberá definir su futuro en otra escuadra del extranjero.

Cienciano busca extender el préstamo de futbolista de Alianza Lima para el 2026

PUEDES VER: Cienciano avanza en las negociaciones con Alianza Lima por jugador de casi medio millón de euros

La primera publicación de Pablo Ceppelini tras no continuar en Alianza Lima

En medio de ello, recientemente el volante ofensivo dejó atónitos a los aficionados luego de lanzar una sorpresiva publicación en sus redes sociales. Resulta que el ex Peñarol se fue del Perú hacia un inesperado destino.

Al respecto, desde este lugar, Ceppelini compartió un ameno momento con un compañero, quien celebraba su onomástico, razón por la cual, a través de una historia de Instagram el futbolista de 34 años decidió publicar el siguiente mensaje: "Feliz cumpleaños amigo".

Pablo Ceppelini

La primera publicación de Pablo Ceppelini tras su salida de Alianza Lima/Foto: Instagram

¿Cómo le fue a Pablo Ceppelini en Alianza Lima este 2025?

Cabe mencionar que, Pablo Ceppelini firmó como uno de los flamantes fichajes a Alianza Lima a inicios de la actual temporada para afrontar la Liga 1 y Copa Libertadores 2025. Sin embargo, pese a llegar como un gran refuerzo, el también interior derecho estuvo lejos de consolidarse dentro del equipo. Algunas lesiones lo alejaron de partidos claves, además en ocasiones su rendimiento no fue el esperado por los hinchas.

Según sus estadísticas, durante su paso por el conjunto grone, el uruguayo disputó oficialmente 33 encuentros por Liga 1, Copa Sudamericana y Libertadores. Asimismo, marcó 3 goles, dio 4 asistencias y sumó un promedio de 1946 minutos.

Valor en el mercado de Pablo Ceppelini

De acuerdo a Transfermarkt, portal especializado en la venta de jugadores a nivel mundial, el futbolista Pablo Ceppelini se cotiza en 250 mil euros, tras la última actualización.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. Sporting Cristal vs. Cusco FC EN VIVO por Liga 1 MAX: transmisión del partido

  2. Matías Succar remeció el mercado tras firmar por rival de Alianza Lima para 2026: "Acuerdo cerrado"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano