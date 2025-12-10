La primera publicación de Pablo Ceppelini tras no continuar en Alianza Lima: "Feliz..."

Una de las primeras salidas oficiales en Alianza Lima es la del uruguayo Pablo Ceppelini. El 'Mago' no seguirá en el elenco victoriano para la próxima temporada, por lo que deberá definir su futuro en otra escuadra del extranjero.

La primera publicación de Pablo Ceppelini tras no continuar en Alianza Lima

En medio de ello, recientemente el volante ofensivo dejó atónitos a los aficionados luego de lanzar una sorpresiva publicación en sus redes sociales. Resulta que el ex Peñarol se fue del Perú hacia un inesperado destino.

Al respecto, desde este lugar, Ceppelini compartió un ameno momento con un compañero, quien celebraba su onomástico, razón por la cual, a través de una historia de Instagram el futbolista de 34 años decidió publicar el siguiente mensaje: "Feliz cumpleaños amigo".

La primera publicación de Pablo Ceppelini tras su salida de Alianza Lima/Foto: Instagram

¿Cómo le fue a Pablo Ceppelini en Alianza Lima este 2025?

Cabe mencionar que, Pablo Ceppelini firmó como uno de los flamantes fichajes a Alianza Lima a inicios de la actual temporada para afrontar la Liga 1 y Copa Libertadores 2025. Sin embargo, pese a llegar como un gran refuerzo, el también interior derecho estuvo lejos de consolidarse dentro del equipo. Algunas lesiones lo alejaron de partidos claves, además en ocasiones su rendimiento no fue el esperado por los hinchas.

Según sus estadísticas, durante su paso por el conjunto grone, el uruguayo disputó oficialmente 33 encuentros por Liga 1, Copa Sudamericana y Libertadores. Asimismo, marcó 3 goles, dio 4 asistencias y sumó un promedio de 1946 minutos.

Valor en el mercado de Pablo Ceppelini

De acuerdo a Transfermarkt, portal especializado en la venta de jugadores a nivel mundial, el futbolista Pablo Ceppelini se cotiza en 250 mil euros, tras la última actualización.