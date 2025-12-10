Seleccionado peruano firmó con Alianza Lima hasta el 2028: "Vamos con todo"

¡Es oficial! Alianza Lima ha comenzado a prepararse de cara a la siguiente temporada, donde buscará salir campeón de la Liga 1 y hacer historia en la Copa Libertadores. Para ello, los blanquiazules acaban de confirmar la firma de un talentoso futbolista que milita actualmente en la selección peruana y es de sus principales elementos. ¿De quién se trata?

Como sabemos, la campaña ha culminado para los íntimos y quedaron en la plaza de Perú 4 para la Copa Libertadores 2026, lo que provocó la destitución inmediata de Néstor Gorosito. Tras ese nefasto suceso, ahora el elenco de La Victoria decidió ponerse las pilas y renovarle contrato a uno de sus mejores hombres como lo es Renzo Garcés, defensa central que llegó el año pasado a tienda victoriana.

Mediante su cuenta oficial de 'X', Alianza Lima hizo oficial la ampliación del vínculo contractual del ex Sporting Cristal. "Renzo Garcés renueva su historia con la blanquiazul. ¡Vamos con todo!", indicó, precisando que firmó hasta diciembre del 2028. Es decir, el defensor de la selección peruana estará con los íntimos por lo menos tres temporadas más y apunta a consolidarse como un referente de la institución deportiva.

Alianza Lima renovó contrato con Renzo Garcés.

Números de Renzo Garcés este 2025

En total, Renzo Garcés ha sido uno de los futbolistas blanquiazules que más partidos disputó en la temporada debido a que estuvo presente en 43 ocasiones. Esta cifra es sumando los duelos del Torneo Apertura y Clausura de la Liga 1, los playoffs del campeonato nacional, y tanto la Copa Libertadores como Copa Sudamericana. Es sin duda alguna de los futbolistas más importantes del plantel.

¿Cuál es el valor de Renzo Garcés?

Actualmente, el valor de Renzo Garcés de es 1 millón de euros en el mercado de transferencias y es la cotización más elevada que ha tenido el futbolista en toda su carrera profesional. Recordemos que previamente ha estado en clubes como Sporting Cristal, Universidad César Vallejo y la Universidad San Martín.