Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO: a qué hora juega, pronóstico y dónde ver la ida de playoffs por Liga 1

Sporting Cristal vuelve al Estadio Nacional con la obligación de hacer respetar su localía, cuando reciba este miércoles a Cusco FC, en el nuevo capítulo de la final de los playoffs de la Liga 1. El compromiso comenzará a las 8.00 p. m. y será transmitido por L1 MAX, en un duelo con pronóstico reservado.

Sporting Cristal vs Cusco FC por los playoff de la Liga 1

Ambos conjuntos se enfrentan con un premio importante: el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores, además del respaldo económico que supone alcanzar esta calificación. Mientras que, el equipo que pierda deberá recorrer el camino más largo e iniciar su aventura continental desde la Fase 2.

Los rimenses llegan después de una semifinal cargada de emociones frente a Alianza Lima, donde mostraron personalidad para igualar la serie en Matute tras ir 3-1 abajo y definir por una tanda infartante de penales. Al frente estará un Cusco FC que atravesó un sólido tramo final en el torneo y que acumula seis encuentros sin perder, aunque con la incógnita competitiva que supone no disputar un encuentro oficial desde finales de noviembre.

Cusco FC vs Sporting Cristal.

El antecedente más reciente favorece al cuadro imperial, que en el Torneo Clausura celebró un triunfo ajustado como local. Más allá de aquello, la historia vuelve a empezar en esta llave, donde cada detalle puede ser determinante pensando en un premio que trasciende la temporada.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC?

En esta previa te brindamos los horarios en los distintos países para que no te pierdas el inicio del partido Sporting Cristal vs Cusco FC, válido por los playoff de la Liga 1 Perú:

Perú, Colombia, Ecuador: 8.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 9:00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil: 10:00 p. m.

México y Centroamérica: 7:00 p. m.

Estados Unidos: 9.00 p. m. (Nueva York, Washington, Florida) / 7:00 p. m. (Los Ángeles)

España: 3:00 a. m. (jueves 11)

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO?

El partido de Sporting Cristal vs Cusco FC será emitido EN VIVO por internet a través de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible tanto en su señal de TV por suscripción como en su plataforma digital L1 Play. Podrás sintonizar la transmisión mediante DirecTV, Claro TV, Best Cable y otros operadores autorizados

¿Dónde ver Liga 1 MAX EN VIVO, partido Sporting Cristal vs Cusco FC?

Estos son los operadores donde podrás seguir la señal de Liga 1 MAX para ver el duelo entre Sporting Cristal vs Cusco FC:

Claro TV: canales 510 HD y 10 SD

DirecTV: canales 1604 HD y 604 SD

Best Cable: canales 6.2 HD y 12 SD

Latin Cable: canales 40.3 HD y 23 SD

Cable Mundo Perú: canales 3.3 HD y 3 SD

Cable Visión Perú: canales 48.1 HD y 149 SD

Sporting Cristal vs Cusco FC pronóstico: apuestas y cuotas

Apuestas Sporting Cristal empate Cusco FC Betsson 1.58 3.90 5.35 Betano.pe 1.62 4.00 6.20 bet365 1.53 4.00 5.25 1xBet 1.58 3.85 5.52 CoolbetLATAM 1.56 3.70 5.90 DoradoBet 1.58 3.75 6.00

Sporting Cristal vs Cusco FC: últimos partidos

Cusco 3-2 Sporting Cristal | 14.09.25

Sporting Cristal 1-0 Cusco | 13.04.25

Cusco 1-1 Sporting Cristal | 22.09.24

Sporting Cristal 2-0 Cusco | 21.04.24

Cusco 4-1 Sporting Cristal | 29.09.23.

Sporting Cristal vs Cusco FC: posibles alineaciones

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom; Santiago González, Maxloren Castro y Vizeu.

Cusco FC: Pedro Díaz; José Zevallos, Alex Custodio, Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero; Carlo Díez, Miguel Aucca, Iván Colman; Nicolás Silva, Facundo Callejo, Lucas Colitto.