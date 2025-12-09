0
Barcelona vs Frankfurt por la Champions League

Solano quedó rendido y elogió a futbolista que firmó por Sporting Cristal: "Lo hemos deseado"

El ex Sporting Cristal, Nolberto Solano, dio la sorpresa al destacar por todo lo alto a un jugador que acaba de firmar contrato con los celestes por las próximas temporadas.

Solange Banchon
Nolberto Solano llena de elogios a jugador que firmó por Sporting Cristal hasta 2027
Sporting Cristal se ilusiona con ser "Perú 2" en la Copa Libertadores 2026, por tal razón, la directiva del cuadro rimense viene defiendo a sus próximos fichajes para ir por la revancha y luchar por el título nacional el 2026. En esa línea, Nolberto Solano llenó de elogios a un jugador que firmó contrato con el conjunto bajopontino.

Matías Succar dejará Alianza Lima para fichar por tradicional club de la Liga 1 2026

Nolberto Solano elogió a jugador que firmó por Sporting Cristal hasta 2027

Previo al inicio de los Playoffs vuelta de la Liga 1 ante Alianza Lima, se conoció que la institución celeste renovó contrato con el mediocampista Martín Távara hasta la temporada 2027. Ccomo se recuerda, el futbolista viene siendo uno de los elementos más importantes en el once del brasileño Paulo Autuori.

Martín Távara

Martín Távara fue figura en el Sporting Cristal vs Alianza Lima

Bajo ese escenario, en el post partido, el 'Maestrito' no dudó en resaltar el desempeño del pivote de 26 años frente a los íntimos en Matute. Del mismo modo, destacó sus cualidades profesionales y valoró la victoria contra los blanquiazules.

"Távara apareció como siempre lo hemos deseado todos, él tiene que jugar así siempre, es un gran futbolista, tiene una zurda privilegiada y lo encontró iluminado en esos minutos que necesitaba Cristal, lo empató y lo terminó ganando", sostuvo 'Ñol', a través de una entrevista con Ovación.

¿Qué dijo Nolberto Solano sobre la salida de Néstor Gorosito de Alianza Lima?

Por otra parte, el DT de la selección de Pakistán no dejó de pronunciarse respecto a la sorpresiva salida de Néstor Gorosito de Alianza Lima. Sobre ello, el exjugador de la 'Bicolor' señaló lo repentino que puede ser el fútbol, ya que en su momento fue aplaudido por la destacada participación de los íntimos en el ámbito internacional.

"Eso es el fútbol, todo cambia, hace 5 meses parecía que Gorosito tenía que quedarse en Alianza por siempre, hasta que tenía que ir a la selección pero esto es así, muy cambiante y Alianza es un club grande que siempre tiene que ganar y eso lo sabe todo el mundo. Lastimosamente lo que antes se veía muy bueno, ahora parece que todo está mal", acotó Solano.

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

