Néstor Gorosito no es más técnico de Alianza Lima tras perder en Matute contra Cristal

No va más en Matute. Néstor Gorosito no será más entrenador de Alianza Lima para la temporada 2026. Y es que, pese a que la directiva blanquiazul anunció su renovación, el experimentado DT argentino no cumplió con el principal objetivo: clasificar directamente a la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores.

Si bien es cierto el 'Pipo' Gorosito los hizo ganar millones en su participación entre Copa Libertadores y Sudamericana, en la Liga 1 quedó en deuda. Dejaron escapar varios puntos de local. En Matute no fueron arrolladores y hoy lo volvieron a demostrar tras dejarse empatar en los últimos minutos que, posteriormente, perdieron por penales 5-4 ante Sporting Cristal.

En su momento, Franco Navarro declaró que "La renovación de Pipo obedece a un análisis integral del área deportiva respaldado por Fernando Cabada. Es una decisión que se tomó por todo lo que se vivió, cuyo proyecto inició en diciembre de 2024. Fue un año internacional inolvidable".

Más allá de si el anuncio fue apresurado, lo cierto es que hoy Alianza Lima decidió cambiar de director técnico tras no lograr la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Se espera que en breve la institución blanquiazul se pronuncie para dar tranquilidad a la hinchada, que cierra un año marcado por resultados irregulares. A ello se suma la molestia generada por la partida de Hernán Barcos.

Néstor Gorosito canceló conferencia de prensa

Después de cara partido, todos los clubes ofrecen una conferencia de prensa para analizar el resultado final. Sucedió en el Nacional tras el 1-1; sin embargo, este sábado, tras perder por penales, se tomó la difícil decisión de cancelar la rueda de prensa. Nadie de Alianza Lima declaró.

Números de Néstor Gorosito en Alianza Lima

Durante esta temporada 2025, Néstor Gorosito dirigió un total de 55 partidos, el cual logró 28 victorias, 15 empates y 12 derrotas.