Así reaccionó la prensa argentina tras salida de Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Bombonerazo"

Alianza Lima inició el día con la noticia de rescindir vínculo contractual con Néstor Gorosito. Luego de perder en tanda de penales ante Sporting Cristal, la directiva blanquiazul ha comenzado a tomar duras decisiones de cara a la siguiente temporada. Este hecho no pasó desapercibido en Argentina, por lo que reaccionaron para impacto de los seguidores.

Se trata de Diario Olé de Argentina, reconocido medio a nivel continental que recordó el batacazo que dio el Alianza Lima de Néstor Gorosito en La Bombonera ante Boca Juniors. Resaltan que deja la institución luego de haber renovado con los blanquiazules, y que no pasó ni un año del popular 'Bombonerazo'.

"Pipo Gorosito fue despedido en Perú a menos de un año del Bombonerazo. El DT argentino, que eliminó en febrero a Boca de la Libertadores, había renovado contrato con Alianza Lima en octubre pero quedó afuera de la fase de grupos de la Copa 2026.", informó el medio argentino.

Diario Olé de Argentina reacciona a la salida de Néstor Gorosito.

Siguiendo esa línea, mencionaron que Alianza Lima cayó ante Sporting Cristal por tanda de penales, por lo que resaltaron que no tuvieron la misma precisión que en La Bombonera para eliminar a Boca Juniors en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

"Durante esta serie frente a Sporting Cristal (tercero en la tabla general), el equipo de Gorosito consiguió dos empates consecutivos, por lo que la historia se tuvo que definir desde los 12 pasos. Y fue allí, que los blanquiazules no contaron con la precisión que sí tuvieron en La Bombonera para eliminar a Boca y terminaron perdiendo por 5 a 4 desde la tanda de penales. Y es que por esta derrota en semis del Clausura, el conjunto de Lima no pudo meterse en la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores, por lo que deberá jugar la fase previa por segundo año consecutivo.", se lee en la página web.

Alianza Lima comunicó salida de Néstor Gorosito

A través de sus redes sociales, Alianza Lima tomó la firme medida de despedir a Néstor Gorosito luego de perder la llave de Playoffs ante Sporting Cristal. El cuadro blanquiazul emitió un comunicado para explicar el detalle de su salida.

"Nuestra institución ha decidido dar por concluido el vínculo contractual con el profesor Néstor Gorosito y su comando técnico. Para ello, el Club hará efectiva la cláusula de salida estipulada para esta decisión. Expresamos nuestro agradecimiento a Néstor por su aporte durante este período con nosotros y le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos deportivos. En los próximos días, la institución anunciará al nuevo comando técnico que tomará las riendas del equipo para afrontar la temporada 2026", indicó Alianza Lima.