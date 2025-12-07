¿Purga en La Victoria? Los 13 jugadores de Alianza Lima que terminan contrato el 2025

Momento de tensión se vive en la interna de Alianza Lima tras confirmarse oficialmente la salida de Néstor Gorosito. El cuadro blanquiazul ha quedado golpeado por la eliminación en Playoffs y ahora se anuncia que 13 jugadores finalizan contrato al cierre del 2025. ¿De quiénes se trata?

Alianza Lima y los 13 jugadores que terminan contrato

Tal como revela el reconocido portal internacional "Transfermarkt", estos son los 13 futbolistas profesionales que terminan contrato con Alianza Lima al cierre de la temporada 2025.

Guillermo Enrique (Lateral)

Alan Cantero (Extremo)

Marco Huamán (Lateral)

Ángelo Campos (Arquero)

Ricardo Lagos (Lateral)

Fernando Gaibor (Mediocentro)

Pablo Lavandeira (Mediocentro ofensivo)

Mauricio Arrasco (Mediocentro ofensivo)

Said Peralta (Delantero)

Brian Arias (Defensa)

Paolo Guerrero (Delantero)

Hernán Barcos (Delantero)

Fabrisio Mesías (Arquero)

Jugadores de Alianza Lima terminan contrato tras perder los Playoffs.

Uno de los que se puede confirmar su salida es Hernán Barcos, quien afrontó su último partido con Alianza Lima en la eliminación de su equipo en los Playoffs de la Liga 1 2025. El 'Pirata' será recordado por los dos títulos que le brindó a tienda blanquiazul, por lo que ahora es una incertidumbre dónde será su nuevo destino.

Guillermo Enrique, Ricardo Lagos y Ángelo Campos no renovarán con Alianza Lima

Según pudo informar el periodista Gerson Cuba, Guilerrmo Enrique, Ricardo Lagos y Ángelo Campos ya fueron comunicados de que no seguirán en el plantel de Alianza Lima. La directiva blanquiazul no los renovará contrato y finalizarán su etapa en La Victoria.

En el caso de los otros futbolistas, aún falta definir la evaluación de la dirección deportiva y así tomar decisiones certeras de cara a lo que será la temporada 2026, en el que Alianza Lima jugará la Liga 1 y la Copa Libertadores desde la Fase 1.