Pablo Ceppelini y su polémico gesto a los hinchas de Alianza Lima tras ser insultado en Matute

El futbolista uruguayo, Pablo Ceppelini, no toleró los gritos de los hinchas de Alianza Lima en Matute y tuvo polémica gesto que se ha hecho viral en redes sociales.

Diego Medina
Pablo Ceppelini tuvo polémico gesto a los hinchas de Alianza Lima.
Pablo Ceppelini tuvo polémico gesto a los hinchas de Alianza Lima. | Foto: Rita Alayo
Alianza Lima tropezó una vez más en Matute al ser eliminado de los Playoffs de la Liga 1 2025 a manos de Sporting Cristal. Los hinchas blanquiazules expresaron todo su malestar contra la directiva, comando técnico y jugadores; pero uno de los que no toleró cada una de las críticas fue Pablo Ceppelini, quien tuvo polémico gesto a la afición que se encontraba en el sector oriente del Estadio Alejandro Villanueva.

Resulta, que luego de perder en tanda de penales ante los celestes, los jugadores se fueron cabizbajos a los camerinos de Matute. Uno de los primeros en aparecer en el video difundido en redes sociales fue Pablo Ceppelini, quien escuchó de todo por parte de la afición que estaba cerca al túnel de ingreso a los vestuarios.

Para sorpresa de los hinchas, el atacante uruguayo con nacionalidad italiano tuvo un gesto obsceno hacia la afición 'íntima', lo que generó un malestar mayor en los aficionados. Es claro que hay fastidio por ser eliminados en los Playoffs, por lo que esta situación que se vive en Alianza Lima puede resultar muy complicada de cara a lo que resta del año.

(VIDEO: TikTok Rita Alayo)

Pablo Ceppelini fue titular en Alianza Lima para el choque de ida ante Sporting Cristal en el Estadio Nacional. Sin embargo, Néstor Gorosito lo mantuvo en la banca de suplentes a lo largo de los 90 minutos que se disputaron en el Estadio Alejandro Villanueva.

El uruguayo es uno de los jugadores que está en evaluación de cara a lo que será su continuidad en Alianza Lima. Ya se verá qué medidas toma la dirección deportiva al ver que ahora no tendrán un presupuesto fuerte por no ser "Perú 2" y afrontar directamente la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Alianza Lima perdió en tanda de penales ante Sporting Cristal

Alianza Lima ganaba 3-1 en Matute a Sporting Cristal y todo parecía celebración en tienda blanquiazul. Sin embargo, Martín Távara marcó un triplete para forzar los penales y así darle más chance a los 'rimenses'. Desde la tanda de penales, los celestes no fallaron, mientras que los blanquiazules tuvieron la mala fortuna del error de Sergio Peña ante la tapada de Diego Enríquez.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

