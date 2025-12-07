Revelan que a Alianza Lima se le cayeron importantes fichajes por ser Perú 4: "Consecuencias"

El objetivo principal de Alianza Lima era clasificar directamente a la próxima edición de la Copa Libertadores, pero tras perder ante Sporting Cristal en Matute, el equipo dirigido por Néstor Gorosito acabó con cualquier chance. Se supo que el hecho de que hayan terminado como Perú 4 podría interferir en la llegada de algunos futbolistas que tenían un acuerdo con el club.

Alianza Lima terminó el año de la peor manera posible tras perder con Sporting Cristal como locales y esto conllevó a dar por finalizado el contrato de Néstor Gorosito. Ahora, se informó que los jugadores que estaban por llegar al equipo blanquiazul para la temporada 2026 habrían declinado su postura debido a que no se jugará de manera directa la Copa Libertadores.

Fichajes de Alianza Lima se cayeron por ser Perú 4 en la Libertadores

En la última transmisión de su programa, Mr. Peet señaló que los posibles fichajes de Alianza Lima que iban a llegar en las próximas semanas habrían cambiado su postura luego de darse a conocer que el equipo no clasificará de manera directa a la Copa Libertadores y se habla de que Jairo Vélez podría ser uno de ellos.

"Miren ustedes lo que trae, las consecuencias de que Alianza no vaya a fase de grupos directamente. Me dicen que hay jugadores que ya estaban muy avanzados de mercados importantes, y que al no clasificar a fase de grupos de manera directa, esto no se daría. Entonces, las consecuencias de esta derrota y de que Alianza sea confirmado como Perú 4 trae como consecuencia la salida de Gorosito que tenía la exigencia de Perú 2 y no descarten la salida de las autoridades del club que toman decisiones", indicó.

(Video: Mr Peet)

El último nombre que se manejó en Alianza Lima fue el de Jairo Vélez, jugador que fue tricampeón con Universitario de Deportes y habría llegado a un acuerdo para ser el flamante refuerzo del cuadro blanquiazul.

Posibles rivales de Alianza Lima en la Libertadores

En la fase 1 de la Copa Libertadores, Alianza Lima se enfrentaría a rivales de renombre de Uruguay, Ecuador y Venezuela si es que sigue avanzando sus respectivas llaves. En ese sentido, serían los siguientes equipos: