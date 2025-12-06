Universitario goleó 4-0 a Alianza Lima en Matute y desató la algarabía a la hinchada crema

Universitario de Deportes sigue firme en su proceso de formación de jugadores y en uno de los tantos partidos que tiene contra su clásico rival, Alianza Lima, en las divisiones menores, logró obtener una victoria contundente desde Matute, en La Victoria, generando alegría en la hinchada merengue.

Universitario ganó 4-0 a Alianza Lima en Matute

La categoría 2011 de Universitario venció 4-0 a Alianza por la jornada 37 del Torneo Élite Federación Oro en el Estadio Alejandro Villanueva, Campo Teófilo Cubillas, ubicado en Matute, La Victoria.

El partido, que tuvo muchas emociones debido al nivel de ambos clubes a nivel nacional, se disputó balón a balón, lo que llevó a que sus jugadores demostraran un buen juego y fútbol.

Universitario tuvo la dicha de contar con juveniles que no desaprovecharon las oportunidades de gol y lograron marcar 4 tantos: Estos goles fueron anotados por Mathias Chang, Jean Franco Trujillo, Piero Brañez y Thiago Peláez.

De esta forma, el cuadro merengue logró ganar en la categoría 2011. No obstante, en la categoría 2010 no le fue de la misma forma, ya que perdió 3-2 en la última fecha de la Copa Federación Oro.

A su vez, los futbolistas nacidos en 2009 de Alianza Lima también hicieron lo suyo contra Universitario y ganaron 4-3, demostrando hegemonía en sus divisiones juveniles.

Universitario de Deportes y Alianza Lima continúan fortaleciendo a sus futbolistas juveniles con el objetivo de que sigan desarrollándose y puedan mantenerse a lo largo del tiempo para lograr jugar en el primer equipo.