Figura de Alianza Lima se despide de los hinchas, pero promete volver: "Lamentablemente..."

El gran objetivo de Alianza Lima está en formar una plantilla competitiva para luchar por el torneo local, pero también superar las llaves y clasificar a la Copa Libertadores 2026. Bajo esa premisa, una de las figuras de la última temporada se pronunció y dejó un emotivo mensaje dedicado a los hinchas blanquiazules.

Alianza Lima buscará ponerle fin a la mala racha de títulos en la Liga 1 y para el próximo año realizarán una reestructuración importante desde el entrenador hasta los grandes refuerzos en la delantera. Si bien el año ha sido irregular para el mundo aliancista, lo cierto es que algunos jugadores sí han logrado destacar y uno de ellos rompió su silencio.

Figura de Alianza Lima se despide de los hinchas con emotivo mensaje

Estamos hablando de Eryc Castillo, jugador que se lució en el partido ante Sporting Cristal y que supo destacar con una temporada donde se ganó el cariño de los hinchas blanquiazules. Tras haber quedado fuera de la posibilidad de luchar por el pase a la fase de grupos de manera directa en la Libertadores, el futbolista ecuatoriano se pronunció y realizó promesa al público blanquiazul para el regreso a la competición de la Liga 1.

"El 2026 volveremos fuertes. Lamentablemente, no quisimos que termine así la situación. Agradecerle a todos los hinchas que se sumaron, lamentablemente no se dio. ¿Cómo resumir todo? Lamentablemente con mucha tristeza por cómo se terminó pero vamos a trabajar, a hacer las cosas bien este 2026", señaló.

(Video: Jax Latin Media)

Eryc Castillo será jugador de Alianza Lima hasta el 2028

El extremo de Alianza Lima llegó para hacer historia en el club y bajo la dirección de los Navarro se confirmó su renovación hasta el 2028. El ecuatoriano de 30 años llegó después de su paso por Coritiba de Brasil y en las competiciones de la CONMEBOL demostró ser una de las piezas más importantes del equipo.

Equipos en los que ha jugado Eryc Castillo

Antes de su llegada a Alianza Lima, Eryc Castillo pasó por importantes equipos como Independiente del Valle, Barcelona, Tijuana, Vitória y su presente es en La Victoria tras consagrarse como uno de los titulares indiscutibles para el equipo íntimo.