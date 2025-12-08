0

Se define el futuro de Franco Navarro en Alianza para el 2026: "Se está buscando..."

La toma de decisiones de Franco Navarro puso en duda su continuidad en Alianza Lima y más aún luego de que el cuadro blanquiazul perdiera de local ante Sporting Cristal.

Jasmin Huaman
Alianza Lima define el futuro de Franco Navarro para el 2026.
Alianza Lima define el futuro de Franco Navarro para el 2026. | Foto: Composición Líbero
Alianza Lima tiene como obligación salir campeón en el 2026 y para ello es fundamental que se empiecen a tomar decisiones importantes con tal de salvaguardar el futuro de la institución. Uno de los nombres que vienen sonando en los últimos días es el de Franco Navarro, director deportivo de Alianza, quien no contaría con el apoyo total de la hinchada.

El Club Alianza Lima está atravesando una etapa de transición donde todas las decisiones son importantes y lo que se pretende buscar ahora mismo es tranquilidad para empezar la pretemporada de la mejor manera. En ese sentido, se supo cómo se manejará la situación de Franco Navarro.

Alianza Lima define el futuro de Franco Navarro

Jorge Zúñiga, presidente de 'Aliancistas por el Perú', respondió ante las dudas que empezaron a surgir y que apuntan a Franco Navarro. Durante una entrevista con el canal TV Perú, Zúñiga admitió la mala temporada de Alianza y explicó que en los próximos días se estará evaluando la situación de diferentes jugadores.

"Como en toda organización seria, terminada una etapa, se hace una evaluación de la gestión. Y esto implica un análisis de todos, porque es lo que corresponde. Se tomarán las decisiones que correspondan, pero nada contra nadie. Aquí no se están buscando culpables, se están buscando soluciones", señaló.

(Video: TV Perú)

Asimismo, Jorge Zúñiga no dejó escapar la oportunidad para también hablar sobre la condición que pondría a los jugadores de la plantilla para seguir en la temporada 2026.

"Sí, Alianza fracasó. Veo que hay jugadores con mucho talento pero hay que ver si es que de verdad están comprometidos con de verdad cumplir las normas del club. No solamente se mide el talento, sino también parecerlo", explicó.

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

