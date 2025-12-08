- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Néstor Gorosito
- Sporting Cristal
- Ricardo Gareca
- Gimnasia vs Estudiantes
- Tabla Liga de Vóley
¿Pablo Bengoechea regresa a Alianza como reemplazo de Franco Navarro? Lo último que se sabe
Alianza Lima viene tomando decisiones de cara al 2026. La gran pregunta que se hacen los hinchas es: ¿Se irá Franco Navarro y llegará Pablo Bengoechea? Te lo contamos.
Alianza Lima vive uno de sus momentos más cruciales del 2025 para definir el futuro del club hacia la Liga 1 2026. Es por eso que la directiva maneja opciones para reemplazar a Néstor Gorosito como técnico y, a su vez, se encuentran analizando el futuro de Franco Navarro como director deportivo del club. Además, se analiza la vuelta de Pablo Bengoechea como reemplazo del 'Pepón'. Aquí te detallamos.
PUEDES VER: Mr. Peet sin filtro contra la dirigencia de Alianza Lima tras quedar como Perú 4: "Mal..."
¿Pablo Bengoechea es opción en Alianza Lima para reemplazar a Franco Navarro?
Según manifestó el periodista de Willax Televisión, Omar Ruíz de Somocurcio, en su programa deportivo, Alianza Lima está analizando la posibilidad de contar con Pablo Bengoechea como reemplazo de Franco Navarro y a la vez la de Ricardo Gareca como cambio de Néstor Gorosito.
"Se habla de Ricardo Gareca como entrenador y de Pablo Bengoechea como gerente deportivo. Alianza Lima tiene que tranquilizarse y no tomar medidas tribuneras", comunicó.
Video: Willax TV
Además, el impreso de Líbero informó que Franco Navarro tendría las horas contadas en Alianza debido a que fue desautorizado públicamente por el presidente de Aliancistas por el Perú, Jorge Zúñiga, al mencionar que se debe revisar la salida de Hernán Barcos, cuando este no fue considerado por el actual gerente deportivo.
Esto quiere decir que si Navarro no incluye a Barcos dentro de su plan hacia el 2026, su salida de Alianza Lima solo será cuestión de horas para realizarse y además no se iría sino acompañado de Franco Navarro Jr.
Si bien toda la información vertida sobre el posible regreso de Pablo Bengoechea al club de La Victoria es todavía una especulación, el ex técnico de Peñarol ha manifestado en anteriores ocasiones que está dispuesto a escuchar ofertas y no se niega a ser parte del club íntimo en un futuro.
Es importante mencionar que Bengoechea ha sido parte fundamental de la historia de Alianza Lima, ya que logró sacar campeón a los blanquiazules en el año 2017, cortando una larga racha de años sin lograrlo. Ahora, su regreso solo está en manos de la gerencia, que analiza dar un giro de 90 grados hacia el 2026
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90