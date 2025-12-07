Mr. Peet sin filtro contra la dirigencia de Alianza Lima tras quedar como Perú 4: "Mal..."

Cuando todo era felicidad para los hinchas de Alianza Lima, Martín Távara apareció para malograrles la fiesta al cuadro blanquiazul, culminando el partido como Perú 4 de la Copa Libertadores 2026. Tras ello, Mr. Peet salió al frente para hablar sobre las decisiones que tomó la dirigencia días previos a este encuentro que definía el futuro del club.

Mr. Peet no se midió y arremetió contra la dirigencia de Alianza tras quedar como Perú 4 en la Copa Libertadores 2026

Peter Arévalo utilizó su programa 'Madrugol' para hablar del mal momento que atraviesa Alianza Lima de cara a la próxima temporada de la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Además, el también conocido como Mr. Peet habló sin filtros contra la dirigencia del cuadro blanquiazul, liderado por Franco Navarro, pues siente que tomaron malas decisiones previas al partido que definía su posición en el torneo internacional más importante de Sudamérica.

"Sospechosamente, se esmeraron en hacer todo mal al final del año. Manejaron mal los tiempos, anunciaron la no renovación de Barcos y permitieron que alguien viaje (Guillermo Enrique). Sin embargo, durante los días previos a un partido importante contra Cristal, no puede ser que, por el simple hecho de tener un tema familiar, se ausente", concluyó.

Para el periodista, el anuncio de la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima y la ausencia de un jugador como Guillermo Enrique ante Cristal son dos factores que contribuyeron a la victoria de Sporting Cristal.

De esta manera, Mr. Peet sacó a relucir su contraposición ante las decisiones tomadas por la dirigencia de Alianza y también dejó en claro que, al igual que Néstor Gorosito, hay jugadores que no deben seguir.