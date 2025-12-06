Alianza Lima vs Universitario EN VIVO: a qué hora juega, pronóstico y dónde ver final de la Liga Femenina

Alianza Lima vs Universitario se vuelven a enfrentar en un nuevo clásico nacional para definir al campeón de la Liga Femenina 2025. La cita del duelo de ida será este domingo 7 de diciembre desde las 15.00 horas en Perú, y el escenario el Estadio Alejandro Villanueva. Sigue aquí dónde ver la transmisión en vivo y el minuto a minuto desde su antesala.

Alianza Lima vs Universitario por la final de la Liga Femenina 2025

La definición por el título nacional comienza con un partido especial: Alianza Lima y Universitario vuelven a verse las caras en una final que promete emociones desde el primer minuto. Será la primera parte de una serie que coronará a las campeonas de la Liga Femenina 2025, en un contexto lleno de historia y rivalidad.

Alianza Lima vs Universitario

Después del duelo reciente por el Clausura, ambos conjuntos llegan con sensaciones diferentes, pero con la misma ambición. Las blanquiazules tenían la ilusión de llevar ventaja en la ida para cerrar con confianza en el Monumental, mientras que las 'leonas' se encargaron de extender el campeonato gracias a que se adueñaron del segundo torneo.

El equipo de José Letelier buscará imponerse desde la localía en Matute, consciente de que un buen resultado en la ida puede ser decisivo para la vuelta. Jugadoras de jerarquía como Sandy Dorador y Sashenka Porras son parte del plan de las íntimas para abrir el camino hacia un nuevo título.

Por el lado merengue, Andrés Usme quiere mantener el envión anímico con el que llega a esta fase final. La seguridad defensiva y el liderazgo de futbolistas como Catalina Usme han sido claves en partidos recientes para revertir su perfil como no favoritas en este enfrentamiento intenso.

Alianza Lima vs Universitario: posibles alineaciones

Alianza Lima: Maryori Sánchez; Gianella Romero, Tifani Molina, Alisson Reyes, Neidi Romero; Emily Flores, Rafinha Marques; Silvani Oliveira, Yomira Tacilla; Heidi Padilla y Sashenka Porras.

Universitario: Gabriela Bórquez; Esthefany Espino, Fabiola Herrera, Tatiana Castañeda, Scarleth Flores; Sandra Arévalo, Catalina Usme, Geraldine Cisneros, Cindy Novoa; Luz Campoverde y Karen Páez.

¿A qué hora juega Universitario femenino vs. Alianza Lima femenino?

Te brindamos la hora según tu ubicación:

México y Costa Rica: 14.00 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 15.00 horas

Bolivia y Venezuela: 16.00 horas

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 16.00 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile y Brasil: 17.00 horas.

¿Dónde ver Universitario femenino vs. Alianza Lima femenino EN VIVO?

La transmisión del partido entre Universitario vs. Alianza Lima será mediante la señal EN DIRECTO de América TV y Movistar Deportes para todo el territorio peruano. Asimismo, podrás disfrutar del compromiso totalmente EN VIVO ONLINE GRATIS vía América TVGO y Movistar Play, si cuentas con una suscripción a las mencionadas plataformas de streaming.

Alianza Lima vs Universitario pronóstico: apuestas y cuotas

Apuestas Alianza Lima empate Universitario Apuesta Total 2.20 3.50 2.90 Betano.pe 2.18 3.35 2.87 1xBet 2.07 3.40 2.98

¿Dónde juega Alianza Lima vs Universitario?

Estadio Alejandro Villanuva.

El partido entre Alianza Lima vs Universitario se realizará en el estadio Alejandro Villanueva, recinto conocido popularmente como Matute, y que tiene capacidad para 33.938 espectadores.

Alianza Lima vs Universitario: últimos enfrentamientos