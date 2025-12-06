- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Sporting Cristal
- Betis vs Barcelona
- Inter Miami vs Vancouver
- Toluca vs Monterrey
- Tigres vs Cruz Azul
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
Alianza Lima vs Universitario EN VIVO: a qué hora juega, pronóstico y dónde ver final de la Liga Femenina
El clásico entre Alianza Lima vs Universitario por la ida de la gran final por la Liga Femenina se juega este domingo 7 de diciembre desde el Estadio Alejandro Villanueva.
Alianza Lima vs Universitario se vuelven a enfrentar en un nuevo clásico nacional para definir al campeón de la Liga Femenina 2025. La cita del duelo de ida será este domingo 7 de diciembre desde las 15.00 horas en Perú, y el escenario el Estadio Alejandro Villanueva. Sigue aquí dónde ver la transmisión en vivo y el minuto a minuto desde su antesala.
PUEDES VER: ¡Bombazo! Sporting Cristal confirmó el fichaje de exatacante de Universitario para todo el 2026
Alianza Lima vs Universitario por la final de la Liga Femenina 2025
La definición por el título nacional comienza con un partido especial: Alianza Lima y Universitario vuelven a verse las caras en una final que promete emociones desde el primer minuto. Será la primera parte de una serie que coronará a las campeonas de la Liga Femenina 2025, en un contexto lleno de historia y rivalidad.
Alianza Lima vs Universitario
Después del duelo reciente por el Clausura, ambos conjuntos llegan con sensaciones diferentes, pero con la misma ambición. Las blanquiazules tenían la ilusión de llevar ventaja en la ida para cerrar con confianza en el Monumental, mientras que las 'leonas' se encargaron de extender el campeonato gracias a que se adueñaron del segundo torneo.
El equipo de José Letelier buscará imponerse desde la localía en Matute, consciente de que un buen resultado en la ida puede ser decisivo para la vuelta. Jugadoras de jerarquía como Sandy Dorador y Sashenka Porras son parte del plan de las íntimas para abrir el camino hacia un nuevo título.
Por el lado merengue, Andrés Usme quiere mantener el envión anímico con el que llega a esta fase final. La seguridad defensiva y el liderazgo de futbolistas como Catalina Usme han sido claves en partidos recientes para revertir su perfil como no favoritas en este enfrentamiento intenso.
Alianza Lima vs Universitario: posibles alineaciones
Alianza Lima: Maryori Sánchez; Gianella Romero, Tifani Molina, Alisson Reyes, Neidi Romero; Emily Flores, Rafinha Marques; Silvani Oliveira, Yomira Tacilla; Heidi Padilla y Sashenka Porras.
Universitario: Gabriela Bórquez; Esthefany Espino, Fabiola Herrera, Tatiana Castañeda, Scarleth Flores; Sandra Arévalo, Catalina Usme, Geraldine Cisneros, Cindy Novoa; Luz Campoverde y Karen Páez.
¿A qué hora juega Universitario femenino vs. Alianza Lima femenino?
Te brindamos la hora según tu ubicación:
- México y Costa Rica: 14.00 horas
- Perú, Ecuador y Colombia: 15.00 horas
- Bolivia y Venezuela: 16.00 horas
- Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 16.00 horas
- Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile y Brasil: 17.00 horas.
¿Dónde ver Universitario femenino vs. Alianza Lima femenino EN VIVO?
La transmisión del partido entre Universitario vs. Alianza Lima será mediante la señal EN DIRECTO de América TV y Movistar Deportes para todo el territorio peruano. Asimismo, podrás disfrutar del compromiso totalmente EN VIVO ONLINE GRATIS vía América TVGO y Movistar Play, si cuentas con una suscripción a las mencionadas plataformas de streaming.
Alianza Lima vs Universitario pronóstico: apuestas y cuotas
|Apuestas
|Alianza Lima
|empate
|Universitario
|Apuesta Total
|2.20
|3.50
|2.90
|Betano.pe
|2.18
|3.35
|2.87
|1xBet
|2.07
|3.40
|2.98
¿Dónde juega Alianza Lima vs Universitario?
Estadio Alejandro Villanuva.
El partido entre Alianza Lima vs Universitario se realizará en el estadio Alejandro Villanueva, recinto conocido popularmente como Matute, y que tiene capacidad para 33.938 espectadores.
Alianza Lima vs Universitario: últimos enfrentamientos
- Alianza Lima 0-0 Universitario | 15.11.25
- Universitario 0-0 Alianza Lima | 09.11.25
- Universitario 1-2 Alianza Lima | 14.09.25
- Universitario 0-2 Alianza Lima | 22.06.25
- Alianza Lima 0-0 Universitario | 18.06.25.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90