Exfigura de Alianza Lima se pronuncia tras salida de Néstor Gorosito: "Coj... del biri biri"

El ambiente en Alianza Lima está recargado luego de perder como locales ante Sporting Cristal y quedar fuera de la lucha de alcanzar el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores. La nueva cereza al pastel es la salida de Néstor Gorosito, quien fue duramente criticado y un exjugador se pronunció al respecto.

Alianza Lima confirmó la destitución de Néstor Gorosito como técnico de la institución a pocas semanas de haber anunciado su renovación en conferencia de prensa. Miles de hinchas están disconformes por el manejo del club a nivel financiero y dejaron saber su malestar en redes sociales.

Exfigura de Alianza Lima se pronuncia tras salida de Néstor Gorosito

La salida de Néstor Gorosito ha generado un sinfín de reacciones y ha traído más inestabilidad en la interna de Alianza Lima. En medio de ello, Óscar Vílchez, exjugador del equipo victoriano, dejó un picante mensaje en sus redes sociales haciendo alusión a las mismas críticas de los hinchas blanquiazules.

"'Mano', todo bien, pero si como hincha solo ves un par de resultados, pero no una estructura de juego y te prestas para las cojudec*s del biri biri, piponeta y demás tonterías, luego a fin de año no te quieras hacer el crítico sabiondo como si fueras un experto de fútbol", fueron las palabras de 'Neka' Vílchez en su cuenta de X.

Óscar Vílchez se pronuncia tras salida del 'Pipo'.

Óscar Vílchez es uno de los jugadores más recordados de Alianza Lima y fue parte del club en tres etapas diferentes, donde pudo coronarse como campeón en dos oportunidades con el equipo blanquiazul.

Los números de Néstor Gorosito en Alianza Lima

El técnico Néstor Gorosito llegó a Alianza Lima en el 2024 y dirigió un total de 55 partidos en total. Desde entonces, 'Pipo' acumuló 28 victorias, 15 empates y 12 derrotas. Además, se lleva el título de haber puesto el nombre de Alianza en la órbita de competencia internacionales.