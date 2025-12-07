Mr. Peet dio fuerte comentario sobre Ceppelini tras pelea con los hinchas de Alianza: "No dudo..."

Alianza Lima quedó sin opciones de clasificar a los grupos de la Copa Libertadores 2026 y ahora jugará la fase previa tras perder contra Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute. Tras concluir este doloroso momento, quien no se guardó y decidió hablar fue Mr. Peet, quien mencionó qué jugadores no deben seguir, siendo uno de ellos Pablo Ceppelini.

Mr. Peet dio un fuerte comentario sobre Pablo Ceppelini tras rendimiento con Alianza Lima y pidió su salida

A través de su programa 'Madrugol', el periodista Peter Arévalo manifestó su desacuerdo con el volante que llegó procedente de Colombia y no logró destacar en el cuadro blanquiazul tras su temporada 2025 en la Liga 1.

"Yo creo que hay jugadores que definitivamente no deben continuar en Alianza. Por ejemplo, hay un video en el que Ceppelini se enfrenta a la hinchada. No dudo de que sea un buen jugador, desafortunadamente no respondió a las expectativas", dijo el reconocido relator.

De esta forma, Mr. Peet pidió la salida irrevocable de Pablo Ceppelini de Alianza Lima, pues llegó con altas expectativas, pero al pasar los partidos no logró ganarse a la hinchada aliancista con su buen rendimiento.

Además, se manifestó en contra del vídeo que circula en las redes sobre Ceppelini cuando pierde los papeles y tiene gestos obscenos contra los hinchas de Alianza, quienes le recriminaban su mal juego y poca eficacia.

Por otro lado, Peter Arévalo, también conocido como Mr. Peet, mencionó que la dirigencia de Alianza Lima hizo mal al tomar decisiones tan importantes antes de que acabe la temporada 2025 de la Liga 1.

"Sospechosamente se esmeraron en hacer todo mal al final de año. Manejaron mal los tiempos, anunciaron la no renovación de Barcos, en permitir que alguien viaje (Enrique). Pero durante los días previos a un partido importante contra Cristal, no puede ser que por el simple hecho de que tenga un tema familiar se ausente", concluyó.