Sergio Peña rompió su silencio tras fallar penal que dejó a Alianza como Perú 4: "No me..."

Alianza Lima perdió toda posibilidad de jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores tras caer derrotado por Sporting Cristal en tanda de penales desde el Estadio Alejandro Villanueva. Tras fallar su gol desde los 12 pasos, Sergio Peña salió al frente para hablar sobre lo sucedido y un sentido mensaje que va directo a la hinchada.

Sergio Peña utilizó sus redes sociales para romper su silencio luego de fallar el penal que dejó a Alianza Lima como Perú 4 en la Copa Libertadores 2026.

“Estos somos mi hermano y yo cuando teníamos 10 y 11 años, cuando ya éramos parte del club al cual toda nuestra familia amamos y respetamos desde que tenemos uso de razón, nací y crecí en un mundo y en un círculo que por donde caminabas todo era de Alianza, me maté trabajando durante muchísimos años para lograr mis objetivos, para cumplir el sueño de jugar en Alianza, llegar a la selección, jugar en Europa pero nada de esos sueños se comparan con el que aún tengo en mi cabeza y en mi corazón que es salir campeón con el club que me vio crecer y me dio la oportunidad de lograr los objetivos mencionados, pido disculpas por el penal fallado ayer; pido disculpas si en algún partido no rendí como muchos o todos se lo esperaban, nunca hice nada con mala intención y como repito, amo Alianza siempre fue mi casa y siempre lo será, pase lo que pase, vine con un propósito y no me iré sin cumplirlo porque es mi sueño, el de mis hermanos, mis padres y mi abuela que siempre luchó y se encargó de llevarme cada día a entrenar y nunca faltó a un partido mío en menores, gritando y cantando todas las canciones del comando sur; porque así somos en casa hinchas a muerte de Alianza y el error de ayer fue fallar el penal pero no el atreverse a patearlo y eso es algo de lo que nunca me arrepentiré, porque lo hice con la intención de hacerlo y al final nunca me voy a reprochar el no atreverme, respeté el club, respeto a mis compañeros y respeto a cada uno de los hinchas que están con nosotros a muerte, se que esto genera morbo y odio pero yo sigo y seguiré de pie mientras vista esta camiseta y no me voy a morir sin salir campeón con este hermoso club, soy de Alianza y así como ustedes no se rinden en las tribunas y dan la vida por nosotros, yo y mis compañeros lo haremos por ustedes y seremos campeones, cumplí todo lo que me propuse en la vida y cada una de esas metas tuvieron caídas, esta no será la excepción, yo no quiero callar bocas, yo quiero hacerlos felices y hacer aún más grande este club y eso lo lograremos todos juntos, ARRIBA ALIANZA