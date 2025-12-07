Alianza Lima sorprende y busca recuperar a figura de Liga 1 para la próxima temporada

Como cada año, Alianza Lima inició la temporada 2025 enfocado en lograr todos los títulos, tanto en el campeonato local como a nivel internacional; sin embargo, no pudo conseguirlo. Ahora deberá planificar lo que será el 2026, por ello, empezó con algunos movimientos en el mercado de pases.

Y es que el club blanquiazul sabe que para conseguir los objetivos necesita de importantes elementos en el terreno de juego, por lo que las renovaciones, refuerzos y salidas comienzan a sonar. En ese contexto, se conoció que una destacada figura de la Liga 1 estará la próxima campaña en el plantel.

Alianza Lima se alista para luchar en la temporada 2026

“Ya se empezaron las conversaciones para extender el contrato de Jesús Castillo. Se va a quedar en Alianza Lima, como ha terminado el año, son siete partidos consecutivos que viene arrancando, desde el encuentro con Sport Boys, a partir de ese partido no ha dejado de ser titular. Ya empezaron las conversaciones”, informó la periodista Ana Lucía Rodríguez a las cámaras de L1 MAX.

(Video: L1 MAX)

Cabe recordar que el mediocampista no sumaba muchos minutos con el equipo en gran parte de la temporada, quedando incluso fuera de lista de convocados en compromisos importantes, tanto a nivel local como internacional.

El extécnico Néstor Gorosito manejaba otros nombres como volantes de contención, ellos eran Pedro Aquino y Alessandro Burlamaqui. Sin embargo, Jesús Castillo comenzó a ganarse el lugar en el once titular al cierre del Torneo Clausura.

Jesús Castillo: valor en el mercado

De acuerdo a Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Jesús Castillo tiene un valor en el mercado actual de 450 mil €.