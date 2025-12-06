0
EN DIRECTO
Penales entre Alianza Lima vs Sporting Cristal

Sporting Cristal vs. Cusco FC: fecha y hora confirmada del primer playoff de la Liga 1 2025

Cusco FC ya conoce a su rival en busca de Perú 2. Sporting Cristal superó a Alianza Lima y todo quedó listo para el primer partido de los playoffs.

Erickson Acuña
Sporting Cristal vs. Cusco FC chocan por los playoffs de la Liga 1.
Sporting Cristal vs. Cusco FC chocan por los playoffs de la Liga 1. | Composición: Líbero
COMPARTIR

Primer round. Sporting Cristal y Cusco FC medirán fuerzas en busca de la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 de manera directa. Para ello deberán jugar dos partidos (ida y vuelta) en los playoffs que prometen muchas emociones de principio a fin, generando expectativa en los hinchas .

Jairo Vélez tiene acuerdo con Alianza Lima y descartó a Universitario

PUEDES VER: Confirmado: Jairo Vélez tiene acuerdo con Alianza Lima y descartó a Universitario

En ese sentido, se conoció la fecha y el lugar del primer enfrentamiento entre el cuadro celeste y los ‘guerreros dorados’. Cabe mencionar que el elenco cusqueño esperó al rival de la llave entre Alianza Lima y los celestes que finalmente terminó en victoria del equipo de Paulo Autuori. 

Sporting Cristal vs. Cusco FC por el cupo de Perú 2

El choque de ida entre Sporting Cristal y Cusco FC será este miércoles 10 de diciembre en el Estadio Nacional de Lima, recinto deportivo que volverá a lucir un lleno total de hinchas como en la ida del cotejo contra los blanquiazules. Días después, el escenario será el Inca Garcilaso de la Vega.

Como se recuerda, los ‘Guerreros dorados’ fueron protagonistas a lo largo de la temporada de la Liga 1 2025, sobre todo en el Torneo Clausura donde luchó cada fecha con Universitario de Deportes en la cima de la tabla de posiciones, pero el cuadro crema terminó sacando una amplia ventaja. 

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

Lo más visto

  1. Alianza Lima vs. Sporting Cristal EN VIVO por Liga MAX: sigue aquí los penales

  2. ¿Cómo se define al ganador si Alianza Lima y Sporting Cristal empatan en la vuelta de playoffs?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano