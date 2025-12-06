- Hoy:
Sporting Cristal vs. Cusco FC: fecha y hora confirmada del primer playoff de la Liga 1 2025
Cusco FC ya conoce a su rival en busca de Perú 2. Sporting Cristal superó a Alianza Lima y todo quedó listo para el primer partido de los playoffs.
Primer round. Sporting Cristal y Cusco FC medirán fuerzas en busca de la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 de manera directa. Para ello deberán jugar dos partidos (ida y vuelta) en los playoffs que prometen muchas emociones de principio a fin, generando expectativa en los hinchas .
En ese sentido, se conoció la fecha y el lugar del primer enfrentamiento entre el cuadro celeste y los ‘guerreros dorados’. Cabe mencionar que el elenco cusqueño esperó al rival de la llave entre Alianza Lima y los celestes que finalmente terminó en victoria del equipo de Paulo Autuori.
Sporting Cristal vs. Cusco FC por el cupo de Perú 2
El choque de ida entre Sporting Cristal y Cusco FC será este miércoles 10 de diciembre en el Estadio Nacional de Lima, recinto deportivo que volverá a lucir un lleno total de hinchas como en la ida del cotejo contra los blanquiazules. Días después, el escenario será el Inca Garcilaso de la Vega.
Como se recuerda, los ‘Guerreros dorados’ fueron protagonistas a lo largo de la temporada de la Liga 1 2025, sobre todo en el Torneo Clausura donde luchó cada fecha con Universitario de Deportes en la cima de la tabla de posiciones, pero el cuadro crema terminó sacando una amplia ventaja.
