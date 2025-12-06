Alianza Lima y la drástica decisión que tomó tras caer en penales ante Sporting Cristal

Alianza Lima y Sporting Cristal disputaron un atractivo partido por la vuelta de los playoffs de la Liga 1 en busca de la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 de forma directa. Para sorpresa de los hinchas blanquiazules, el equipo de Néstor Gorosito se quedó con las manos vacías.

Y es que luego de haberse puesto en ventaja 3-1 con doblete de Eryc Castillo y un gol de Paolo Guerrero, los ‘íntimos’ se vieron sorprendidos con dos tantos más de Martín Távara, quien ya había anotado el 1-0 de penal. En ese contexto, una inesperada noticia se dio a conocer luego del pitazo final del árbitro.

Alianza Lima se quedó como Perú 4 y el club tomó radical medida

“No habrá conferencia post partido, no hablará Néstor Gorosito ni ningún jugador de Alianza Lima. No habrá ninguna declaración por parte de la gente de Alianza”, reveló la periodista Ana Lucía Rodríguez a las cámaras de L1 MAX. Como era de esperarse, la desazón y tristeza de los hinchas locales y propios futbolistas era evidente.

Y es que luego de no haber conseguido el título nacional por tercer año consecutivo, objetivo que Universitario consiguió con el tricampeonato, tampoco avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores ni las semifinales de la Sudamericana, la última opción que le quedaba era el cupo de Perú 2.

Ahora, Alianza Lima deberá empezar nuevamente desde fases previas a nivel internacional al quedar en el cuarto lugar de la Liga 1 esta temporada. Un duro golpe para los aficionados ‘íntimos’ que puede traer consecuencias.