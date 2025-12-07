- Hoy:
¿Ricardo Gareca volverá al fútbol peruano para dirigir a Alianza Lima? Esto es lo último que sabe
Alianza Lima tomó la radical decisión de no continuar con los servicios de Néstor Gorosito y ahora los íntimos están buscando a un nuevo técnico. ¿Ricardo Gareca es una opción? Te contamos los detalles.
Alianza Lima decidió terminar su relación laboral con Néstor Gorosito luego de quedar sin opciones de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 al caer ante Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute. Tras ello, el cuadro blanquiazul comienza a evaluar posibilidades de técnicos y uno de ellos es Ricardo Gareca.
PUEDES VER: Mr. Peet dio fuerte comentario sobre Ceppelini tras pelea con los hinchas de Alianza: "No dudo..."
Ricardo Gareca es opción para ser DT de Alianza Lima como reemplazo de Néstor Gorosito
Según reveló el periodista Michael Succar, Gareca es uno de los favoritos para asumir la dirección técnica de Alianza tras la repentina salida de Gorosito de la tienda blanquiazul.
"Yo te decía que en Alianza no han avanzado todavía en una negociación con un técnico de manera concreta, interesan algunos perfiles y uno de los perfiles que interesa es el de Ricardo Gareca", reveló el reconocido comunicador a través de su programa 'Mano a Mano'.
Video: Mano a Mano
A su vez, el otro periodista, Mauricio Loret de Mola, mencionó que se comunicó con el entorno de Ricardo Gareca para saber si Alianza ya había hecho un acercamiento o una oferta formal para que asuma el cargo de entrenador en Alianza Lima.
Loret de Mola manifestó que, a pesar de que Alianza quiera contar con Ricardo Gareca como técnico, aún no ha tenido conversación con el exentrenador de Universitario de Deportes y la selección peruana.
"Ahora, eso, confabulado con lo que voy a decir, a mí me dicen del entorno que todavía no los han buscado. Que no los han buscado. Yo tampoco tengo información de que haya habido un acercamiento. No sé si, a ver, alguno de los navarros ha contactado con Ricardo, pero tengo entendido que, por el momento, lo que me dicen es, a ver, directamente me han dicho, nadie se comunicó con él", reveló.
De esta forma, se puede concluir que Alianza Lima sí está buscando un nuevo técnico de manera urgente para comenzar el proyecto hacia el 2026. Uno de los grandes candidatos es Ricardo Gareca, pero aún no hay un acercamiento como tal.
