Jugó en Vasco de Brasil y reveló su deseo de firmar por Alianza Lima para 2026: "Me encanta..."

Como lo demanda su historia, Alianza Lima tiene la obligación de conquistar todos los títulos en los que compite. En la Liga 1 no pudieron, pero en la Liga Femenina tienen importantes chances tras imponerse por 3-1 en la primera final nacional a Universitario de Deportes en Matute.

A propósito del equipo dirigido por José Letelier, una de las figuras es Rafinha Marques, quien desde la temporada pasada ha cumpido destacadas actuaciones y muchos se preguntan si la veremos vestida de blanquiazul para el 2026.

"Ojalá (me quede). Me gusta mucho, me encanta este club. Siempre cuando juego lo hago con todo mi corazón. Con mucho amor y con mucha pasión también", dijo la mediocampista brasileña en diálogo con el periodista Gerson Cuba.

Video: Gerson Cuba Channel.

Cabe señalar que Rafinha se ha convertido en pieza fundamental para el funcionamiento de las 'íntimas' y se espera que en las próxima semanas haya contacto para ampliar el vínculo que vence a fines de diciembre del presente año.

Rafinha Marques: trayectoria profesional

Duque de Caxias (Brasil)

Vasco Da Gama (Brasil)

Taubaté (Brasil)

Sao José (Brasil)

Avaí/Kindermann (Brasil)

Alianza Lima (Perú)

¿Cuándo se juega Universitario vs Alianza Lima por la final de la Liga Femenina 2025?

Alianza Lima visitará a Universitario de Deportes este domingo 14 de diciembre, a partir de las 15:00 horas, en el Estadio Monumental, por la segunda final de la Liga Femenina 2025.