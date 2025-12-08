0
LO ÚLTIMO
¡Oficial! Alianza Lima anunció la salida de Néstor Gorosito

Jugó en Vasco de Brasil y reveló su deseo de firmar por Alianza Lima para 2026: "Me encanta..."

Fue figura de Vasco Da Gama y ahora no ocultó su intención de jugar en Alianza Lima para la próxima temporada. "Ojalá, me gusta mucho", dijo.

Wilfredo Inostroza
Jugó en Vasco Da Gama y ahora quiere firmar por Alianza Lima para 2026
Jugó en Vasco Da Gama y ahora quiere firmar por Alianza Lima para 2026 | Foto: Vasco Da Gama Oficial
COMPARTIR

Como lo demanda su historia, Alianza Lima tiene la obligación de conquistar todos los títulos en los que compite. En la Liga 1 no pudieron, pero en la Liga Femenina tienen importantes chances tras imponerse por 3-1 en la primera final nacional a Universitario de Deportes en Matute.

Alianza Lima representará a Perú en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

PUEDES VER: Confirman canal que pasará los partidos de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

A propósito del equipo dirigido por José Letelier, una de las figuras es Rafinha Marques, quien desde la temporada pasada ha cumpido destacadas actuaciones y muchos se preguntan si la veremos vestida de blanquiazul para el 2026.

"Ojalá (me quede). Me gusta mucho, me encanta este club. Siempre cuando juego lo hago con todo mi corazón. Con mucho amor y con mucha pasión también", dijo la mediocampista brasileña en diálogo con el periodista Gerson Cuba.

Video: Gerson Cuba Channel.

Cabe señalar que Rafinha se ha convertido en pieza fundamental para el funcionamiento de las 'íntimas' y se espera que en las próxima semanas haya contacto para ampliar el vínculo que vence a fines de diciembre del presente año.

Rafinha Marques: trayectoria profesional

  • Duque de Caxias (Brasil)
  • Vasco Da Gama (Brasil)
  • Taubaté (Brasil)
  • Sao José (Brasil)
  • Avaí/Kindermann (Brasil)
  • Alianza Lima (Perú)

¿Cuándo se juega Universitario vs Alianza Lima por la final de la Liga Femenina 2025?

Alianza Lima visitará a Universitario de Deportes este domingo 14 de diciembre, a partir de las 15:00 horas, en el Estadio Monumental, por la segunda final de la Liga Femenina 2025.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. Exfutbolista de Universitario revela su alegría tras fichar por Alianza Lima: "Muy contento"

  2. Universitario goleó 4-0 a Alianza Lima en Matute y desató la algarabía a la hinchada crema

  3. Ricardo Gareca habló sobre la posibilidad de dirigir en Perú tras sonar en Alianza: "Estamos..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano