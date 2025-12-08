¿Quién es Pablo Guede, el DT argentino que dirigió en Arabia y está muy cerca de Alianza Lima?

Tras la salida de Néstor Gorosito, en Alianza Lima vienen buscando con urgencia un nuevo entrenador para la temporada 2026 y entre varios nombres, el que viene sonando con más fuerza es Pablo Guede, estratega argentino que ha dirigido en su país a varios equipos, además de pasar por España, Chile, Arabia Saudita y México.

De acuerdo a la información que pudo conocer LÍBERO, el 'che' tiene negociaciones avanzadas y faltan algunos detalles para convertirse en el nuevo estratega del cuadro victoriano. Tiene 51 años y su último club fue el Puebla de México.

A Guede se le recuerda por ganar hasta cuatro títulos con Colo Colo y también obtuvo una Supercopa de Argentina con San Lorenzo y un campeonato de Tercera División con Nueva Chicago.

Pablo Guede fue campeón con Colo de Chile.

Tras su buen paso por el balompié chileno, fue contratado por Al Ahli de Arabia Saudita, en el que estuvo una temporada. También ha dirigido al Málaga de España y diferentes equipos de la Liga MX.

¿Qué sistema de juega que utiliza Pablo Guede?

Es un técnico que puede manejar sin problema varios sistemas tácticos dependiendo del contexto, aunque en la mayoría de partidos se la ha visto utilizar el 4-3-3, con mucha vocación ofensiva. Es un estratega que le gusta salir jugando con el balón desde la zona defensiva.

Pablo Guede y sus diferencias con Edison Flores

Pablo Guede coincidió con Edison Flores, actual futbolista de Universitario, en Monarcas Morelia y fue el estratega que 'congeló' al 'Orejas' en el cuadro azteca, al que defendió entre 2018 y 2020. Esto fue por pedirle unos días libres tras su boda.

"Regreso a Lima, ya de vacaciones me caso y al día siguiente tenía que volver a Morelia, porque me presentaba el lunes", inició su relato el 'Orejas'. "Entonces llamo al técnico (Pablo Guede): 'Profe, recién me he casado, no sé si me puede dar unos días más'. '¿Qué? Pero cómo me vas a decir a esta hora, ya todos tus compañeros están regresando. No, no... Haz lo que quieras'", reveló Flores.

"Por terco me quedé. Me entró la conciencia ya dos días después. Unos compañeros me contaron que el DT había dado una charla y dijo que yo ya no iba a jugar más. La cag..., tenía que pedir disculpas no más", agregó el tricampeón con la 'U'.

Pablo Guede: trayectoria como DT