Alianza Lima es Perú 4 y estos son sus posibles rivales en Fase 1 de la Libertadores 2026

Alianza Lima vivió una pesadilla en el 2025 y terminó siendo nuevamente Perú 4 en la Copa Libertadores 2026. Los dirigidos por Gorosito iban ganando 3-1 ante Sporting Cristal por los play offs de Perú 2 y en los últimos minutos los 'celestes' se agrandaron y lograron el empate. En la tanda de penales, Peña falló e hizo que el conjunto blanquiazul se quede con las manos vacías.

Esta dura derrota, que significó el último partido del ídolo Hernán Barcos, también hace que Alianza Lima inicie la temporada internacional en febrero. En caso quiera volver a hacer historia y meterse en fase de grupos de la Libertadores 2026 tendrá que ganar tres difíciles llaves ante rivales que ya se conocen.

Los posibles rivales de Alianza Lima en Fase 1 de Libertadores 2026

La Fase 1 de la Copa Libertadores suele tener rivales accesibles, pero también unos que otros difíciles y la edición 2026 no será la excepción. Así es como se pudo conocer mediante el periodista Gian Franco Zelaya a los clubes que le podría tocar a Alianza Lima en esta llave.

Sportivo 2 de Mayo de Paraguay

Juventud Las Piedras de Uruguay

Deportivo Táchira de Venezuela

Always Ready, Bolivar o The Strongest de Bolivia

LDU Quito o Universidad Católica de Ecuador

Los equipos más accesibles de esta lista son el Sportivo 2 de Mayo, que accedió por ser segundo puesto de la Copa Paraguay (el primer puesto fue General Caballero, pero descendió), el Juventud Las Piedras, que juega Libertadores por primera vez en su historia, Deportivo Táchira, histórico club venezolano que no tiene buenos desempeños a nivel internacional y la Universidad Católica, un viejo conocido de Alianza Lima.

Por otra parte, los clubes más difíciles que le podrían tocar al conjunto blanquiazul son Always Ready, Bolívar o The Strongest (evidentemente por la altura) y LDU Quito, uno de los equipos históricos de Ecuador y campeón de Libertadores, Sudamericana y Recopa. ¿Con qué equipo te gustaría que se enfrente Alianza Lima?