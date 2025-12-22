Carrillo presume su nuevo título y Farfán lo ‘vacila’: “Valen las copas de Arabia Saudita”

Corinthians superó a Vasco da Gama y conquistó la Copa de Brasil, siendo un nuevo título para André Carrillo en su carrera. El peruano no dudó en utilizar sus redes sociales para compartir su logro y se animó a etiquetar a algunos futbolistas como Claudio Pizarro y Jefferson Farfán.

Precisamente, la ‘Foquita’ no dudó en responder la historia que la ‘Culebra’ subió a su cuenta de Instagram en la que se menciona a los futbolistas peruanos con más títulos oficiales. Dicha lista es liderada por el ‘Bombardero’ con 19, seguido por el ‘10 de la calle’ con 17; este último con el mismo puntaje que el atacante del ‘Timao’.

Jefferson Farfán captó la atención en redes sociales

“Jefferson Farfán, ídolo te alcancé”, escribió André Carrillo en dicha publicación, sin imaginar la respuesta que recibiría por parte del jugador: “Felicitaciones mi gato, vale las copas de Arabia Saudita”. Su hilarante mensaje fue acompañado de unos particulares emojis y rápidamente llamó la atención de los cibernautas.

La respuesta de Jefferson Farfán a André Carrillo

Corinthians salió campeón de la Copa de Brasil al vencer a Vasco da Gama 2-1 con goles de Yuri Alberto y Memphis Depay. Como era de esperarse, la alegría fue de los aficionados y futbolistas, quienes no dudaron en compartir sus reacciones en redes sociales como fue el caso de la ‘Culebra’.