Prensa brasileña apunta contra André Carrillo tras empate de Corinthians: "Negligente..."
André Carrillo volvió a ser titular con Corinthians en el empate ante Botafogo por el Brasileirao, aunque su rendimiento provocó críticas de la prensa brasileña.
André Carrillo volvió a ser titular con Corinthians y arrancó en el empate 2-2 ante Botafogo por la fecha 36 del Brasileirao. Sin embargo, su actuación no fue la esperada y su equipo volvió a ceder puntos clave en la lucha por los puestos de clasificación. Ante esto, la prensa brasileña no dudó en criticar el desempeño de la 'Culebra'. ¿Qué dijeron?
El 'Timão' no atraviesa su mejor momento en el campeonato, ya que ha perdido puntos importantes y está cerca de quedar fuera de la pelea por un lugar en la Copa Libertadores. El partido ante Botafogo era una oportunidad para dar un golpe en la mesa y escalar posiciones, pero el equipo no pudo aprovecharla.
Prensa brasileña apunta contra André Carrillo tras empate de Corinthians
El rendimiento de Corinthians no estuvo a la altura, pues a pesar de adelantarse en el marcador, tuvo que recurrir a la épica para rescatar el empate. En ese contexto, el reconocido medio brasileño 'Globo Esporte' apuntó directamente a André Carrillo por su bajo desempeño.
El citado portal destacó los problemas que tuvo la ‘Culebra’ para imponer autoridad en el mediocampo, señalando fallas en la distribución del balón y dificultades en la marca. Le otorgaron una calificación de 5 puntos y enfatizaron sus errores clave.
André Carrillo recibió dura valoración de Globo Esporte tras empate de Corinthians..
“Lento, tuvo problemas en el marcaje y no logró ser efectivo en la distribución del balón, cometiendo errores y pases errados. Fue negligente al evitar el pase que condujo al primer gol del rival”, señaló el medio en su análisis del partido.
Para los hinchas, el regreso de André Carrillo representaba volver a contar con una gran figura del equipo. No obstante, sigue generando dudas por su falta de ritmo se ha hecho evidente y su titularidad empieza a ser cuestionada dentro del equipo.
Próximo partido de Corinthians en el Brasileirao
El 'Timao' todavía mantiene opciones matemáticas de llegar a la zona de clasificación a la Copa Libertadores; sin embargo, no depende únicamente de sí mismo, ya que necesita que otros resultados se den a su favor.
Su próximo compromiso será ante Fortaleza, este miércoles 3 de diciembre, por la fecha 37 del Brasileirao, donde jugarán como visitantes. Por el momento, el equipo de la 'Culebra' aún debe conseguir una victoria para, al menos, asegurar un cupo en la Copa Sudamericana.
