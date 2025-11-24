- Hoy:
Prensa brasileña apunta contra André Carrillo tras goleada a Corinthians: "Prácticamente no..."
El Corinthians de Carrillo está luchando por meterse a competiciones internacionales, pero el mal resultado ante Cruzeiro lo sigue alejando de los primeros puestos.
Con grandes ausencias en el once titular, como la de Memphis Depay, Corinthians no pudo ni siquiera anotar un gol en su partido ante Cruzeiro. André Carrillo ingresó en el segundo tiempo, pero poco o nada cambió en el resultado final que fue de 3-0. En medio de ello, la prensa en Brasil puntuó la actuación del peruano y no dudaron en apuntar contra sus errores.
Corinthians está en una posición comprometedora en el Brasileirao y a pesar de que intentaron darle vuelta al resultado, no pudieron aproximarse a su rival logrando cero tiros al arco y apenas cuatro remates totales que no le dieron problemas al guardameta del Cruzeiro. Carrillo ingresó al minuto 46 para intentar darle otro ritmo al encuentro, pero no pudo ser.
Prensa brasileña apunta contra André Carrillo tras nueva derrota
El Brasileirao está por llegar a su etapa final y con ello, los equipos más referentes buscan conquistar un puesto para los torneos internacionales, pero la tarea está un poco difícil para Corinthians. La derrota ante Cruzeiro hizo que André Carrillo reciba una dura crítica del portal Globo.
"Ayudó al Corinthians a mantener la posesión del balón durante más tiempo y prácticamente no cometió pases erróneos. No fue el principal culpable del tercer gol, pero podría haber corregido el error de Hugo con un poco más de agilidad", señalan en su página web sobre el desempeño del peruano.
André Carrillo recibió dura puntuación por parte de la prensa en Brasil.
Actualmente, Corinthians se encuentra en el puesto 10 con 45 puntos siendo superado por Bragantino, Sao Paulo, Fluminense y Bahía. El primer puesto o están luchando Flamengo, Palmeiras y precisamente Cruzeiro, esperando una caída de sus rivales directos.
¿Cuándo vuelve a jugar Corinthians?
El próximo partido de Corinthians será ante Botafogo como local, donde debe aprovechar para sumar los tres puntos y seguir escalando posiciones en las últimas fechas. Luego jugará como visitante ante Fortaleza y luego será nuevamente como local ante Juventude.
