Medio brasileño lanzó duro calificativo a Erick Noriega tras derrota de Gremio: "Errores de..."
Globo Esporte de Brasil no se guardó nada y calificó con firmeza el desempeño del exdefensa de Alianza Lima luego del duelo entre Gremio vs Botafogo por el Brasileirao 2025.
El último sábado, Gremio de Erick Noriega cayó 3-2 ante Botafogo por la fecha 35 del Brasileirao 2025 en el Estadio Olímpico Nilton Santos. El zaguero peruano inició el partido como titular, sin embargo, al minuto 70 tuvo que retirarse del campo tras sufrir una grave lesión a la rodilla.
PUEDES VER: ¡Oficial! Erick Noriega y Gremio afrontan severo problema tras drástica sanción de la FIFA
Prensa de Brasil calificó a Erick Noriega tras el Gremio vs Botafogo
Al término del encuentro, la prensa de Brasil realizó un análisis del desempeño de cada integrante del cuadro de Mano Menezes, y en esta ocasión, Globo Esporte no tuvo reparos en cuestionar el rendimiento del popular 'Samurái' contra la 'Estrella Solitaria'.
Erick Noriega tuvo minutos en la derrota de Gremio ante Botafogo
Según lo señalado por el prestigioso medio, Erick Noriega tuvo responsabilidad en la primera anotación que marcó Botafogo, además, su desempeño estuvo lejos de lo que tiene acostumbrados a los hinchas.
"Cometió muchos más errores de lo habitual y fue torpe en la jugada que desembocó en el primer gol", indicaron en su web oficial sobre el también pivote nacional. De otro lado, con relación a su labor, GE le dio un puntaje de 4.5.
Medio de Brasil calificó a Erick Noriega tras derrota de Gremio/Foto: Globo Esporte
Es válido precisar que, tras haber sido amonestado con una tarjeta amarilla en el compromiso, Noriega quedó suspendido de cara al próximo encuentro contra Palmeiras por la siguiente fecha del Brasileirao 2025. La cita será este martes 25 de noviembre a las 19:30 horas locales de Perú en el Arena do Gremio.
Números de Erick Noriega con Gremio este 2025
El defensa peruano Erick Noriega lleva 14 partidos oficiales con la camiseta del 'Tricolor Gaúcho' esta temporada, además de un aproximado de 1,186 minutos. Hasta la fecha no registra goles ni asistencias.
