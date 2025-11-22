Desde Brasil confirman rotunda medida de DT de Gremio con Erick Noriega tras derrota con Perú

Erick Noriega retornó a Brasil luego de disputar los amistosos de noviembre con la selección peruana. Lastimosamente, su paso por territorio ruso no fue el mejor, tras la remontada sufrida ante Chile y el empate frente a Rusia, encuentros en los que dejó mucho que desear por su actuación. A raíz de ello, el DT de Gremio decidió tomar una rotunda medida respecto al futuro del jugador en el equipo.

El 'Tricolor' enfrenta a Botafogo este sábado 22 de noviembre con el objetivo de poder sacar un resultado positivo y afianzarse en los puestos de Copa Sudamericana. Por ello, quieren tener a todas sus figuras para este transcendental encuentro.

En ese sentido, el prestigioso medio brasileño 'Globo Esporte' reveló que, pese al largo viaje que realizó desde Rusia y al poco tiempo de entrenamiento que tuvo con el plantel, el técnico Mano Menezes decidió que Erick Noriega inicie acciones en este compromiso. Esto con el objetivo de poder potenciar la zaga defensiva.

"Otro posible cambio en la zaga podría darse: Erick Noriega entraría por Gustavo Martins. El peruano vuelve tras su ausencia por la fecha FIFA", mencionó el citado medio en su nota web.

Erick Noriega realizó el viaje para enfrentar a Botafogo. Foto: Gremio

Una medida que demuestra la gran valoración que ha logrado el 'Samurái' en las filas de Gremio, pues pese a que no ha logrado destacar de gran manera con la 'Bicolor' siguen confiando en sus habilidades. Además, que se ha consagrado como uno de los titulares indiscutibles del equipo.

Gremio está impedido de fichar jugadores por la FIFA

Según se aprecia en la plataforma de la FIFA, Gremio afronta una prohibición para contratar jugadores durante tres temporadas. Esta drástica sanción se impuso luego de que River Plate de Uruguay denunciara al ‘Tricolor’ por no haber pagado el 50 % del valor del préstamo del futbolista Matías Arezo.

Si bien la medida resulta negativa para el cuadro brasileño, lo cierto es que puede convertirse en una gran oportunidad para que Erick Noriega continúe afianzándose como titular y se consolide como uno de los jugadores más importantes del plantel, considerando además que podría dar el salto a un club de mayor nivel.