Henry Quinteros dio rotundo comentario sobre Piero Quispe tras rendimiento con Perú: "Ni con.."

La selección peruana perdió 2-1 ante Chile en un duelo amistoso FIFA organizado en Sochi, Rusia. Sin embargo, uno de los jugadores de la Bicolor que destacó en el partido fue Piero Quispe tras ingresar en el segundo tiempo. Es por eso que, un exjugador de Alianza Lima, Henry Quintero, dio una fuerte opinión sobre el volante.

Henry Quinteros no se guardó nada y dio fuerte comentario sobre Piero Quispe tras jugar el Perú vs Chile

A través de su programa 'Desmarcados', que se transmite por 'D'enganche', el ahora panelista deportivo Quinteros analizó el rendimiento de Quispe en el duelo contra la selección chilena.

Para el exfutbolista de Alianza y la selección peruana, Piero Quispe, es un gran jugador, pero no suele mantener la regularidad en su desempeño cuando participa en un encuentro con la Bicolor.

"No entiendo por qué Quispe ha tenido tan pocos minutos en la selección. Cuando estaba en su mejor momento, pensamos que nos podía dar más. Ni con Fossati tuvo continuidad. Los técnicos tampoco van a ser locos de no ponerlo", manifestó.

El comentario de Henry Quinteros cuestiona los pocos minutos que ha tenido el jugador Quispe, actualmente en el Sydney F. C. de la A-League de Australia, en la selección peruana.

Para el comentarista deportivo, el exjugador de Universitario de Deportes tuvo un buen momento deportivo, pero no supo aprovechar su oportunidad tras un bajo rendimiento, por lo que ahora no es titular y por encima está Jairo Concha.

Es importante mencionar que Piero Quispe ha jugado en 13 ocasiones y anotó solo 1 gol con la selección peruana desde su debut en 2022. Con Jorge Fossati fue donde tuvo la oportunidad de ser el 10, pero no logró adecuarse.