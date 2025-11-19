0
Núremberg impacta y se pronuncia sobre debut de Fabio Gruber con Perú: "Selección de..."

Fabio Gruber sumó sus primeros minutos con la selección peruana y desde el FC Núremberg se pronunciaron sobre el rendimiento del defensa en su debut.

Angel Curo
La derrota de la selección peruana por 2-1 frente a Chile dejó un duro golpe en la afición. Sin embargo, no todo fue negativo: también marcó el debut de Fabio Gruber, quien dejó buenas sensaciones y apunta a convertirse en una pieza importante para el futuro de la ‘Bicolor’. El ‘eurocausa’ fue titular y disputó los 90 minutos, y tras su actuación, su club FC Núremberg reaccionó sobre su desempeño.

Gruber comandó la zaga junto a Renzo Garcés y cumplió con solidez, mostrando firmeza defensiva y participando activamente en la salida del equipo, aunque no pudo evitar la caída de Perú en el 'Clásico del Pacífico', teniendo un debut amargo con el combinado nacional.

Núremberg se pronuncia sobre debut de Fabio Gruber con Perú

Tras el encuentro, el FC Núremberg difundió un artículo en su sitio web evaluando el rendimiento de todos sus jugadores convocados en esta fecha FIFA de noviembre. En dicho análisis, dedicaron un párrafo especial a Fabio Gruber, resaltando el nuevo hito alcanzado a sus 23 años.

Primero, lamentaron que no haya podido sumar minutos en el amistoso frente a Rusia, pero destacaron su emoción por su estreno con la selección peruana, aunque este se diera en una dolorosa remontada ante Chile.

Fabio Gruber

FC Núremberg se pronunció sobre el rendimiento de Fabio Gruber con Perú.

"Fabio Gruber se incorporó recientemente a la selección peruana. El miércoles pasado disputaron un amistoso contra Rusia, en el que nuestro co-capitán no participó. Tras seis días de adaptación con sus nuevos compañeros, el martes por la noche se jugó otro amistoso contra Chile. Fabio fue titular como defensa central, debutando con la selección de su país natal. Sin embargo, a los 90 minutos, Gruber y sus compañeros cayeron derrotados por 1-2", señaló el club alemán.

Finalmente, Núremberg expresó su alegría por el debut del defensor, colocándolo incluso en la portada del artículo junto a otro seleccionado, un gesto que refleja la valoración y estima que le tienen.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

