Manco dejó devastador comentario sobre Jairo Concha tras error en el Perú vs Chile: "Es un..."

Pese al tanto de Álex Valera, la selección peruana no pudo dar la sorpresa en Sochi y cayó 2-1 contra Chile de Nicolás Córdova. La 'Roja' se quedó con la victoria sobre los últimos minutos tras un error del volante de Universitario, Jairo Concha. Reimond Manco habló tras este duro resultado de la 'Bicolor' y apuntó contra el ex Alianza Lima.

Reimond Manco cuestionó el nivel de Jairo Concha tras la derrota de Perú ante Chile

En el inicio del programa de YouTube 'Línea de 5', el exjotita señaló que Concha aún no está en la capacidad de ser el '10' de la 'Blanquirroja', asimismo se mostró muy crítico respecto a su rendimiento en el medio sector.

Jairo Concha y el insólito fallo que terminó en el gol del triunfo de Chile/Composición: GLR

"Para mí hay muchos jugadores que ya se les tiene que acabar el crédito, ¿no? A ver, para mí no se trata de jugar bien o jugar mal, porque eso pasa, es fútbol. El tema, y lo comentaba cuando recién llegué, pasa por un tema de personalidad. Creo yo que cuando tú tienes una personalidad como para asumir, las cosas se dan. No necesitas ser un crack, no necesitas ser Christian Cueva o el 'Chorri' Palacios, que tenían una magia diferente. Simplemente necesitas tener las ganas de querer asumir. Para mí lo de Jairo Concha no es novedad, no quiere asumir, le cuesta. A ver, hay partidos donde necesitas pararte al lado del '6' y pedir la pelota tú para tener, para darle oxígeno al equipo", expresó.

Bajo ese escenario, el 'Rei' se animó a comparar el nivel que viene mostrando el popular 'Jairoco' con Perú y en Universitario, donde viene siendo el principal conductor. Sobre ello, manifestó que Concha aún no ha reflejado un rendimiento superlativo con la camiseta del 'equipo de todos' tras su convocatoria oficial.

"Para asumir, simplemente dar un pase a 5 metros, dar un pase filtrado, cosa que él no lo hace, que no asume. O sea, de verdad yo creo que ya es momento de que se acaben los créditos y dejar de probar. La selección no es un equipo de prueba. Jairo, de verdad, tienes que hacer lo que haces en la 'U', cuando asumes. Pero en la selección no se te ha visto, no asumes, te escondes, por ahí tienes una oportunidad, haces un pase, pero no asumes. Y si no asumes, no estás para ser jugador de selección. O sea, simple y sencillo", añadió.

Cabe recordar que Jairo Concha fue titular en los últimos 3 partidos de preparación de la 'Bicolor' entre los meses de octubre y noviembre. El primero ante Chile en Santiago, el segundo frente a Rusia en San Petesburgo y el último contra la 'Roja' en Sochi.