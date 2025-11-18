¿Por qué Fabio Gruber jugó con una máscara en el clásico Perú vs. Chile?

La selección peruana cerró el 2025 con una derrota ante Chile, en lo que fue una nueva edición del ‘Clásico del Pacífico’ por amistoso de fecha FIFA disputado en el Stadion Fisht, de la ciudad de Sochi, Rusia. Pese al resultado, uno de los que llamó la atención en el campo de juego fue el futbolista Fabio Gruber, quien finalmente hizo su debut en la Blanquirroja, portando una máscara.

Vale mencionar que el habilidoso zaguero del Nuremberg de la Segunda División de Alemania generó mucha expectativa con su presencia en la defensa nacional, dejando buenas impresiones y que será de mucha ayuda en el futuro para la Bicolor. Ahora, espera poder ganarse un espacio en el equipo, en medio del recambio generacional.

Fabio Gruber debutó con la selección peruana y captó la atención de los hinchas

El defensa de 23 inició de titular el choque ante ‘La Roja’ y captó la atención de muchos al ponerse una máscara durante todo el encuentro. Trascendió que el motivo por el que el futbolista usó este protector en el rostro se debe a que sufrió unas fracturas faciales, por ello debe cubrirse durante los encuentros deportivos.

Un detalle que no pasó desapercibido por los hinchas y usuarios en general de las redes sociales, pese a que ya lo viene usando con camiseta de Nuremberg. No cabe duda que Fabio Gruber fue una de las novedades en el cierre de los partidos amistosos de la selección peruana de este 2025, siendo uno de los posibles convocados para las próximas fechas FIFA.

Cabe recordar que durante los entrenamientos previo al amistoso contra el elenco chileno, el enmascarado demostró que será de mucha ayuda no solo en la defensa, pues su velocidad también permitirá apoyar a sus compañeros en la salida. Por ahora, habrá que esperar para ver todo su talento en el campo.

¿Quién es Fabio Gruber?

El futbolista Fabio Gruber nació en Alemania, pero tiene raíces peruanas. Juega de defensa central y a sus 23 años es uno de los elementos claves del Nuremberg, equipo de la Bundesliga 2. El jugador fue contactado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y se envió la carta de reserva para que sea liberado en la fecha FIFA de noviembre para los amistosos frente a Rusia y Chile.