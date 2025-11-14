Fabio Gruber deleita con pase magistral en partido de práctica de Perú ante Sochi FC - VIDEO

Fabio Gruber fue finalmente convocado por Manuel Barreto para los nuevos amistosos de la selección peruana. Se espera que para el enfrentamiento ante Chile pueda demostrar su calidad futbolística. Su actuación en el partido de práctica ante Sochi FC sigue aumentando las expectativas por verlo vestir la Blanquirroja.

Luego de no tener minutos ante Rusia, tal y como se esperaba, Fabio Gruber podría hacer su gran debut con la selección peruana ante Chile. El destacado futbolista es uno de los que apuntan a ser los protagonistas del futuro del equipo nacional con miras al Mundial 2030.

Fabio Gruber deleita con pase en partido de práctica con Perú

Antes de enfrentarse a Chile en el tercer amistoso de la era de Manuel Barreto, Perú jugó un partido de práctica ante Sochi FC donde finalmente se pudieron ver los primeros minutos de Fabio Gruber con sus compañeros de la selección.

Precisamente uno de los momentos más destacados que se vivió fue el pase filtrado que hizo, pero que no pudo terminar en jugada de riesgo tras la reacción de la defensa del equipo rival.

(Video: X/Luis Espino Risco)

Fabio Gruber es un defensa germano-peruano que juega en el F.C. Núremberg de la Bundesliga 2, donde además es capitán del equipo dirigido por Miroslav Klose. Anteriormente, jugó en el S.C. Verl y FC Augsburgo II.

¿Cuándo juega Perú vs Chile?

El partido entre Perú vs Chile se estará jugando el próximo martes 18 de noviembre en el Estadio Fisht de Sochi. El 'Clásico del Pacífico' comenzará a las 12:00 horas en Perú, mientras que en Chile se podrá ver desde las 14:00 horas.