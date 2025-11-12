La reacción de Fabio Gruber tras no debutar con la selección peruana - VIDEO

Las selecciones de Perú y Rusia empataron 1-1 en un partido amistoso disputado en el estadio Gazprom Arena, de la ciudad de San Petersburgo. La Blanquirroja tuvo un nuevo examen con el entrenador Manuel Barreto al mando del equipo que no contó con la presencia de Fabio Gruber en el terreno de juego.

Cabe mencionar que el habilidoso defensa que juega en el Nuremberg de la Segunda División de Alemania generó mucha expectativa con su posible debut en la Bicolor; sin embargo, no tuvo minutos y se quedó en la banca de suplentes. Tras el pitazo final del árbitro, una cámara captó la reacción del joven futbolista.

Fabio Gruber no tuvo minutos ante Rusia y captó la atención

Cuando todos pensaban que el defensa de 23 años tendría su primera experiencia en la selección peruana, finalmente no pudo hacer su debut y deberá esperar su oportunidad, mientras sigue adaptándose al plantel con el que lleva algunos días de trabajo. Precisamente, imágenes compartidas por la página de la Bicolor mostraron algunos detalles desde el estadio.

Tal como pudo verse en el video, se acercó con todos sus compañeros para agradecer el apoyo de los aficionados que llegaron al recinto deportivo este miércoles. Asimismo, se quedó un breve momento admirando a la hinchada que no dejaban de arengar al término del compromiso.

Vale mencionar que durante los entrenamientos previo al amistoso, el jugador demostró que será de mucha ayuda no solo en la defensa, pues su velocidad también permitirá apoyar a sus compañeros en salida. Por ahora, habrá que esperar para ver todo su talento.

¿Quién es Fabio Gruber?

El futbolista Fabio Gruber nació en Alemania, pero tiene raíces peruanas. Juega de defensa central y a sus 23 años es uno de los elementos claves del Nuremberg, equipo de la Bundesliga 2. El jugador fue contactado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y se envió la carta de reserva para que sea liberado en la fecha FIFA de noviembre para los amistosos frente a Rusia y Chile.