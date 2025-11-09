Miroslav Klose dio imponente calificativo a Fabio Gruber tras ser convocado por Perú: "Es un..."

Fabio Gruber, defensa del Núremberg, fue convocado a la selección peruana por Manuel Barreto para los amistosos internacionales ante Rusia y Chile. Ante esto, su técnico Miroslav Klose fue entrevistado y dio una firme opinión sobre su jugador en el equipo alemán que actualmente compite en la Bundesliga 2.

Miroslav Klose dio fuerte calificativo a Fabio Gruber tras ser convocado a la selección peruana

Klose, quien dirige a Núremberg desde el 2024, conversó con el periodista Jean Pierre Maavi del Grupo El Comercio y calificó a Gruber como un gran futbolista que sabe desempeñarse en su puesto en la zaga defensiva.

"Fabio es un jugador muy fuerte en el uno contra uno. También está muy alerta cuando el rival juega balones largos y anticipa las situaciones con gran habilidad. Con el balón, muestra compostura y contribuye a una construcción sólida, tanto con pases cortos como con balones largos", manifestó.

Las palabras del histórico jugador de Alemania, Miroslav Klose, denotan su total confianza en el actual jugador de la selección peruana, Fabio Gruber, ya que su técnica para defender es del agrado de su propio entrenador.

"Fabio Gruber predica con el ejemplo, inspirando a sus compañeros con su carácter positivo. Como cocapitán, es un líder por naturaleza", continuó declarando.

Klose también fue claro al revelar cuál es el otro lado positivo que tiene Gruber en Núremberg, ya que su liderazgo le ha permitido ser uno de los capitanes del equipo y su voz de mando ayuda a que el club siga obteniendo victorias.

Es importante mencionar que para que el futbolista que juega en Alemania pueda jugar por Perú, tuvo que venir a Lima hace 3 semanas y realizar sus trámites peruanos. Esta iniciativa y ganas de completar los trámites ayudaron a que Fabio Gruber sea convocado a la selección peruana por primera vez a sus 23 años.