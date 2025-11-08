Perú vs. Rusia: a qué hora juegan y dónde ver partido amistoso por fecha FIFA

Las selecciones de Perú vs. Rusia se enfrentan en el estadio Gazprom Arena de San Petersburgo, siendo una nuevo examen para el equipo de Manuel Barreto al frente de la Blanquirroja. El partido amistoso de fecha FIFA a desarrollarse el miércoles 12 de noviembre forma parte de la preparación del combinado nacional con nuevos rostros. Por ello, a continuación conoce todos los detalles para que no te pierdas la transmisión.

¿A qué hora juega Perú vs Rusia?

En esta nota te mostramos los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido Perú vs Rusia por amistoso de fecha FIFA:

Perú, Colombia y Ecuador: 12.00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 1.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 2.00 p. m.

México: 11.00 a. m.

Estados Unidos: 1.00 p. m. (Florida, Washington y Nueva York) y 12.00 p. m. (Los Ángeles)

España: 7:00 p. m.

¿Dónde ver Perú vs Rusia EN VIVO y EN DIRECTO?

Para poder ver el partido Perú vs Rusia EN VIVO ONLINE GRATIS, por amistoso internacional de fecha FIFA, tendrás que sintonizar Movistar Deportes (canal 3 y 703 HD), además la señal de ATV (canal 9 y 709 HD). Asimismo, si quieres saber todos los detalles y el minuto a minutos podrás seguirlo por la web de Líbero.

Previa del partido Perú vs Rusia por amistoso de fecha FIFA

La selección peruana, dirigida de manera interina por Manuel Barreto, tendrá un duro reto en tierras rusas como parte del cambio generacional que se viene dando en el equipo de todos. Con una convocatoria que incluye rostros nuevos y experimentados jugadores, la Blanquirroja saldrá con todo a la cancha del Gazprom Arena enfocada en el triunfo.

Por su parte, Rusia intentará hacer respetar su localía. El entrenador ValerI Karpin convocó a un total de 39 futbolistas en la denominada “convocatoria ampliada”, buscando conformar su once titular para afrontar los próximos retos. Cabe mencionar que el combinado ruso no disputará el Mundial.

Lista de convocados de Perú por fecha FIFA de noviembre

Arqueros

Pedro Gallese (Libre)

Diego Enríquez (Sporting Cristal)

Diego Romero (Banfield)

César Bautista (Sporting Cristal)*

Defensas

Miguel Araujo (Sporting Cristal)

Luis Abram (Sporting Cristal)

Renzo Garcés (Alianza Lima)

Fabio Gruber (Nurnberg)

César Inga (Universitario)

Matías Lazo (Melgar)

Cristian Carbajal (Sport Boys)

Philipp Eisele (Eintracht Frankfurt)*

Rafael Guzmán* (Universitario)

Volantes

Erick Noriega (Gremio)

Jesús Pretell (Sporting Cristal)

Martín Távara (Sporting Cristal)

Jesús Castillo (Universitario)

Piero Cari (Alianza Lima)

Jairo Concha (Universitario)

Piero Quispe (Sydney FC)

Carlos Cabello (ADT)

Franceso Andrealli (Como)*

Delanteros