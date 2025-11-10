0
LO ÚLTIMO
Acumulado de la Liga 1 y tabla del Clausura

DT de Rusia lanzó rotunda opinión sobre el amistoso ante la selección peruana: "Un juego de..."

En una entrevista, Valery Karpin, estratega de Rusia se refirió de forma categórica al próximo choque contra la selección peruana en San Petesburgo. ¿Qué dijo?

Solange Banchon
DT de Rusia habló previo al enfrentamiento con la selección peruana
DT de Rusia habló previo al enfrentamiento con la selección peruana | Rusia/Composición: Líbero
COMPARTIR

La selección peruana cuenta los días para afrontar un emocionante partido de carácter amistoso frente a Rusia en San Petesburgo desde el Gazprom Arena. En esa línea, a poco del encuentro, Valery Karpin, estratega del cuadro 'Sbornaya' habló con los medios y lanzó un firme comentario sobre el duelo ante la 'Bicolor'.

Mr. Peet elogió a nuevo convocado a la selección peruana

PUEDES VER: ¿En lugar de Grimaldo? Mr. Peet llena de elogios a nuevo convocado en Perú: "Ilusiona en somatotipo"

DT de Rusia habló previo al amistoso con Perú

Mediante una reciente entrevista para la web oficial de RFU, Karpin se mostró con mucha expectativa del duelo que van a sostener sus dirigidos el presente mes, y donde además de jugar con la 'Blanquirroja' también se verán las caras contra Chile.

Valery Karpin

Valery Karpin se pronunció en la antesala del amistoso con Perú

Bajo ese contexto, el entrenador de la selección rusa indicó que su equipo se viene alistando para reflejar un juego con mucho dinamismo y en el que esperan salir victoriosos para tranquilidad de sus hinchas.

"Como siempre, estamos muy ilusionados con los partidos contra Perú y Chile. Tenemos muchas ganas de deleitar a la afición y poner a prueba nuestra valía en los últimos partidos del año con un juego de calidad y un resultado positivo", expresó el DT de 56 años.

Finalmente, Valery Karpin señaló que tras anunciar la nueva convocatoria buscará que todos sus pupilos se sientan a gusto de su sistema de trabajo, el cual se traduce en un estilo con alta presión.

"Como explicamos al anunciar la ampliación de la plantilla, en la próxima concentración nos centraremos principalmente en jugadores familiarizados con nuestros requisitos y metodología de trabajo", sentenció.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. Alianza Lima goleó 5-0 a Universitario y está a un paso de coronarse campeón del torneo peruano

  2. Campeón con Alianza Lima llegó a un acuerdo y firmó por todo el 2026 con Melgar

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano