DT de Rusia lanzó rotunda opinión sobre el amistoso ante la selección peruana: "Un juego de..."

La selección peruana cuenta los días para afrontar un emocionante partido de carácter amistoso frente a Rusia en San Petesburgo desde el Gazprom Arena. En esa línea, a poco del encuentro, Valery Karpin, estratega del cuadro 'Sbornaya' habló con los medios y lanzó un firme comentario sobre el duelo ante la 'Bicolor'.

DT de Rusia habló previo al amistoso con Perú

Mediante una reciente entrevista para la web oficial de RFU, Karpin se mostró con mucha expectativa del duelo que van a sostener sus dirigidos el presente mes, y donde además de jugar con la 'Blanquirroja' también se verán las caras contra Chile.

Valery Karpin se pronunció en la antesala del amistoso con Perú

Bajo ese contexto, el entrenador de la selección rusa indicó que su equipo se viene alistando para reflejar un juego con mucho dinamismo y en el que esperan salir victoriosos para tranquilidad de sus hinchas.

"Como siempre, estamos muy ilusionados con los partidos contra Perú y Chile. Tenemos muchas ganas de deleitar a la afición y poner a prueba nuestra valía en los últimos partidos del año con un juego de calidad y un resultado positivo", expresó el DT de 56 años.

Finalmente, Valery Karpin señaló que tras anunciar la nueva convocatoria buscará que todos sus pupilos se sientan a gusto de su sistema de trabajo, el cual se traduce en un estilo con alta presión.

"Como explicamos al anunciar la ampliación de la plantilla, en la próxima concentración nos centraremos principalmente en jugadores familiarizados con nuestros requisitos y metodología de trabajo", sentenció.