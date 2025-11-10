Oliver Sonne sorprende al romper su silencio tras no ser convocado por Perú y Burnley: "Se han..."

En las últimas horas, Burnley compartió un inédito video de Oliver Sonne en el que se pronuncia públicamente en medio de sus desconvocatorias al equipo de Premier League y selección peruana. El lateral de la Bicolor sigue entrenando con su club, pero no suma minutos desde hace varias semanas.

PUEDES VER: Oliver Sonne recibió impactante noticia en Burnley tras quedar fuera de la selección peruana

Ahora, en una fecha especial para él por su cumpleaños, Burnley decidió darle relevancia a su futbolista y brindarle una entretenida conversación para conocimientos de los aficionados. No necesariamente se habló sobre su presente deportivo del lateral, sino por los significados de cada uno de sus tatuajes.

En medio de esto, le consultaron sobre si tenía uno que lo vincule a Perú, por lo que Sonne no calló al revelar que luce el escudo de nuestro país por todo lo que significa en su carrera profesional. De hecho, manifestó que formó parte de la Bicolor desde hace tres años, por lo que espera seguir en esa línea para aportar toda su experiencia.

"¿Algún tatuaje peruano? Me hice uno. Obviamente Perú ha sido muy importante en mi carrera. Empecé en la selección nacional hace dos o tres años y me acogieron como si fuera parte de ellos. Se han convertido en una especie de familia para mí. Así que quería algo que representara al país. Me encanta. Simboliza un gran logro para mí", expresó Oliver Sonne a las cámaras de Burnley.

(VIDEO: Burnley)

Oliver Sonne no fue convocado a la selección peruana

En las recientes convocatorias, Oliver Sonne no ha sido considerado en la selección peruana para los amistosos de fecha FIFA en octubre y noviembre. Luego de su cotejo de Eliminatorias ante Paraguay, el lateral de la Bicolor ha perdido continuidad en su club y en el mismo plantel nacional. Ahora, espera recuperar la regularidad en Burnley y demostrar que debe ser considerado como parte del proyecto hacia el Mundial 2030.

Oliver Sonne, el peruano más caro en la actualidad

Hoy por hoy, Oliver Sonne es el futbolista mejor cotizado de la selección peruana con 4 millones de euros a sus 25 años de edad. Pese a ello, aún no logra consolidarse en la Bicolor y espera dar todo de sí en busca de un crecimiento profesional.