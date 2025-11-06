Filtran fuerte motivo por el que Oliver Sonne no fue convocado a la selección peruana

Recientemente, Manuel Barreto confirmó su lista de convocados a la selección peruana absoluta para los partidos amistosos de noviembre ante Rusia y Chile, por la última fecha FIFA del año. Bajo esa premisa, muchos hinchas se quedaron sorprendidos por la ausencia de Oliver Sonne, lateral derecho del Burnley de Inglaterra, y finalmente se reveló por qué no formó parte de la nómina final.

Como sabemos, el nacido en Dinamarca es uno de los principales exponentes nacionales hoy en día debido a que juega en la Premier League, una de las competiciones más importantes y prestigiosas de todo el mundo. Por ello, que no sea llamado para estos encuentros ocasionó muchas dudas entre la hinchada, pero finalmente estas fueron disipadas y no existe ninguna molestia desde el comando técnico hacia su persona.

Y es que, según RPP, el mismo Oliver Sonne le pidió a Manuel Barreto no ser convocado a la selección peruana para esta fecha FIFA en la que enfrentaremos dos duelos en Rusia. ¿El Motivo? Todo se debe a la guerra que existe actualmente entre Rusia y Ucrania, que persiste desde el 2022 cuando se dio la invasión al territorio ucraniano.

Resulta que Dinamarca, país donde nació el lateral de la Blanquirroja, es considerada una nación hostil para Rusia y existe cierta tensión contra los ciudadanos daneses por parte de los rusos. Por ello, con la finalidad de no exponer a nuestro futbolista, el comando técnico de Perú decidió aceptar la petición del 'Vikingo' y no lo llamaron para enfrentar a Rusia y Chile.

Oliver Sonne viene brillando en Burnley.

¿Cuál es el valor de Oliver Sonne?

Actualmente, Oliver Sonne tiene un valor de 4 millones de euros y es el futbolista peruano más caro de todo el mundo. Esta es la máxima cotización que el futbolista ha obtenido a lo largo de toda su carrera profesional y puede seguir aumentando dependiendo de su rendimiento en las próximas fechas.