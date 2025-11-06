- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Bolivia vs Italia
- Argentina vs Túnez
- Lista de convocados de Perú
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Con Oliver Sonne y Santamaría, los grandes ausentes de Perú en la lista de convocados
¿Qué pasó? Conoce los jugadores ausentes en la lista de convocados de la selección peruana para los amistosos de noviembre ante Rusia y Chile.
En horas de la tarde de este jueves 6 de noviembre, la selección peruana de Manuel Barreto dio a conocer su lista de convocados para los amistosos internacionales ante Rusia y Chile. El elenco Bicolor sigue apostando por nuevos nombres para observar su rendimiento, pero esto ha generado que varios queden fuera de la nómina y sean los grandes ausentes para la próxima fecha FIFA.
Ausentes en la lista de convocados de la selección peruana
Estos son algunos de los jugadores que fueron llamados a la selección peruana con anterioridad, pero que ahora Manuel Barreto no los consideró para los amistosos de noviembre ante las escuadras de Rusia y Chile:
- Oliver Sonne - Burnley (Lateral)
- Anderson Santamaría - Universitario (Defensa)
- Sergio Peña - Alianza Lima (Volante)
- Jairo Vélez - Universitario (Delantero)
- Felipe Chávez - Bayern Múnich (Volante)
- Gianluca Lapadula - Spezia (Delantero)
- Juan Pablo Goicochea - Platense (Delantero)
- Luis Ramos - América de Cali (Delantero)
- André Carrillo - Corinthians (Delantero)
- Paolo Guerrero - Alianza Lima (Delantero)
- Renato Tapia - Al-Wasl (Volante)
- Luis Advíncula - Boca Juniors (Lateral)
- Carlos Cáceda - FBC Melgar (Arquero)
- Carlos Zambrano - Alianza Lima (Defensa)
- Pedro Aquino - Alianza Lima (Volante)
Delanteros como Luis Ramos y Gianluca Lapadula no jugarán ante Rusia y Chile. Foto: Luis Jiménez - LÍBERO.
Uno de los grandes ausentes en esta convocatoria es Oliver Sonne, quien es el actual futbolista de la selección peruana con un alto valor de mercado. Sin embargo, no ha logrado sumar minutos en las últimas semanas con Burnley de Inglaterra. Este presente le costó caro en cuanto a la convocatoria, por lo que desde la FPF esperan que recupera la continuidad en la Premier League.
Otro de los que no estará ante Rusia y Chile es Gianluca Lapadula, que viene sumando algunos minutos en Spezia de Italia. No obstante, Manuel Barreto quiere probar nuevos elementos y ver el rendimiento de otros atacantes. Este es el caso de Luis Ramos, que tras ser titular ante Chile en octubre, ahora quedó descartado para que se concentre con América de Cali.
Del mimos modo, referentes de la Bicolor como Paolo Guerrero, André Carrillo, Renato Tapia, Pedro Aquino, Carlos Zambrano, Anderson Santamaría y Luis Advíncula no vestirán la camiseta de la selección para la fecha FIFA de noviembre. Hay quienes tienen regularidad, mientras que otros atraviesan un proceso de recuperación tras lesión.
Lista de convocados de la selección peruana para amistosos de noviembre
Esta es la lista de convocados de la selección peruana para los amistosos ante Rusia y Chile en noviembre:
Arqueros
- Pedro Gallese (Libre)
- Diego Enríquez (Sporting Cristal)
- Diego Romero (Banfield)
- César Bautista (Sporting Cristal)*
Defensas
- Miguel Araujo (Sporting Cristal)
- Luis Abram (Sporting Cristal)
- Renzo Garcés (Alianza Lima)
- Fabio Gruber (Nurnberg)
- César Inga (Universitario)
- Matías Lazo (Melgar)
- Cristian Carbajal (Sport Boys)
- Philipp Eisele (Eintracht Frankfurt)*
- Rafael Guzmán* (Universitario)
Volantes
- Erick Noriega (Gremio)
- Jesús Pretell (Sporting Cristal)
- Martín Távara (Sporting Cristal)
- Jesús Castillo (Universitario)
- Piero Cari (Alianza Lima)
- Jairo Concha (Universitario)
- Piero Quispe (Sydney FC)
- Carlos Cabello (ADT)
- Franceso Andrealli (Como)*
Delanteros
- Álex Valera (Universitario)
- Yordy Reyna (Rodina Moscú)
- Adrián Ugarriza (Hapoel FC)
- Kevin Quevedo (Alianza Lima)
- Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps)
- Bryan Reyna (Belgrano)
- Joao Grimaldo (Riga FC)
- Jhonny Vidales (Melgar)
- Jair Moretti (Sporting Cristal)*
*Sparrings
Lista de convocados de la selección peruana. Foto: FPF.