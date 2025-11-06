Destacado volante del fútbol italiano será llamado a la selección peruana: "Ha recibido..."

La selección peruana ya se mentaliza en poder afrontar los amistosos ante Rusia y Chile por la fecha FIFA de noviembre. Por ello, la expectativa por conocer la lista de convocados es grande. En ese sentido, recientemente se conoció que Manuel Barreto decidió llamar a un mediocentro que viene destacando en el fútbol italiano.

Volante del fútbol italiano será llamado a la selección peruana

Se trata de Francesco Andrealli, volante de 18 años que viene destacando en las menores del Como 1907 del fútbol italiano. Este jugador nacido en Italia, pero con raíces peruanas ha sido una de las gratas apariciones de peruanos en el exterior e incluso viene entrenando con el primer equipo del Como 1907.

La noticia se dio a conocer por medio del periodista Christian Hinostroza, quien señaló que la FPF ya envió la carta de reserva por el jugador. No obstante, la idea es que puede ir adquiriendo experiencia con los mayores como un sparring. Cabe señalar que el jugador ya cuenta con un contrato profesional con su club y es seguido de cerca por el DT Cesc Fábregas.

"Francesco Andrealli ha recibido una carta de reserva por parte de la FPF. El mediocampista del Como 1907 fue considerado por Manuel Barreto, quien planea tenerlo como sparring en la gira por Rusia", indicó Hinostroza.

Francesco Andrealli será llamado como sparring para la selección peruana. Foto: FPF

Francesco Andrealli decidió jugar por Perú

Pese a tener nacionalidad italiana de nacimiento, Francesco Andrealli ha mostrado su disposición por defender la camiseta de la selección peruana. Y es que, el volante ya ha venido jugando con las menores de la 'Bicolor', sumando minutos con la Sub 18. En dicha categoría jugó 3 partidos y logró brindar una asistencia de gol.

Manuel Barreto llamará a los 'eurocausas' para los amistosos

Asimismo, el reconocido periodista deportivo Gustavo Peralta confirmó el interés de la selección peruana en que Francesco Andrealli sea considerado como sparring. No obstante, también adelantó que no será la única novedad, ya que varios jóvenes nacionalizados serían convocados para cumplir esa misma función.

"Fabio Gruber ya tiene el DNI. Van a haber varios chicos de los llamados 'eurocausas' como sparrings. Uno de ellos será (Francesco) Andrealli", indicó el comunicador en L1 Radio.