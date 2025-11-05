Delantero de Perú pidió no ser convocado para seguir jugando en su club, informa prensa extranjera

La selección peruana afrontará dos partidos amistosos en el presente mes de noviembre, por la fecha FIFA, y será ante sus similares de Rusia y Chile. En ese sentido, a una semana de que se lleven a cabo estos compromisos, un periodista informó que cierto delantero de la Blanquirroja le pidió por favor a la FPF que Manuel Barreto no lo convoque en esta ocasión para así poder seguir jugando en su club.

El periodista Andrés Muñoz Ferriño reveló mediante sus redes sociales la decisión tomada por uno de los principales atacantes que tiene el combinado patrio, quien tiene la labor de reemplazar generacionalmente a Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula. Nos referimos a Luis Ramos, artillero del América de Cali que prefirió seguir apoyando a su equipo en la Liga BetPlay de Colombia antes que jugar los duelos con la Bicolor, algo que ha sorprendido a muchos hinchas nacionales.

"La razón: quiere quedarse en Colombia para disputar con América el partido de vuelta de la Copa frente a Atlético Nacional y los partidos restantes", informó el mencionado comunicador en su cuenta oficial de 'X'. Por ello, en la nómina oficial de Manuel Barreto no se ve al delantero y no estará con la selección peruana en ninguno de los dos partidos amistosos que se disputarán en Rusia.

Luis Ramos pidió no ser convocado a la selección peruana.

Lista de convocados a la selección peruana

Arqueros

Pedro Gallese (Sin club)

Diego Enríquez (Sporting Cristal)

Diego Romero (Banfield)

Defensas:

Miguel Araujo (Sporting Cristal)

Luis Abram (Sporting Cristal)

Anderson Santamaría (Universitario)

Renzo Garcés (Alianza Lima)

César Inga (Universitario)

Marcos López (Copenhague)

Fabio Gruber (Núremberg)

Mediocampistas:

Erick Noriega (Gremio

Jesús Pretell (Sporting Cristal)

Martín Távara (Sporting Cristal)

Jesús Castillo (Universitario)

Felipe Chávez (Bayern Múnich)

Jairo Concha (Universitario)

Piero Cari (Alianza Lima)

Jairo Vélez (Universitario)

Delanteros:

Alex Valera (Universitario)

Juan Pablo Goicochea (Platense)

Maxloren Castro (Sporting Cristal)

Kevin Quevedo (Alianza Lima)

Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps)

Bryan Reyna (Belgrano)

Joao Grimaldo (Riga FC)

¿Cuándo juega Perú con Chile y Rusia?

Primero, Perú vs. Rusia se enfrentarán el próximo miércoles 12 de noviembre a las 12.00 horas de nuestro país en el Gazprom Arena de San Petersburgo. Una semana después, el martes 18 del mismo mes, la selección peruana chocará con su similar de Chile en el mismo recinto deportivo y también a las 12.00 horas peruanas. Estos serán los últimos duelos oficiales de la Blanquirroja, ya que en diciembre jugará con Bolivia pero no será válido para la FIFA.